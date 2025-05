Cybersécurité en Suisse : les 15 formations à connaître absolument

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Quelles sont les meilleures formations en cybersécurité en Suisse ? Découvrez la sélection DCOD des 15 parcours clés pour se former face aux cybermenaces.

Dans un monde où chaque clic peut ouvrir la porte à une menace, la cybersécurité est devenue une compétence aussi cruciale que transversale. Pour les entreprises, les institutions publiques et la société tout entière, investir dans la formation est désormais un impératif stratégique. Et pour les jeunes talents, comme pour les professionnels en reconversion ou en montée en compétences, c’est une opportunité de bâtir une carrière à fort impact.

La Suisse, malgré sa taille modeste, se distingue par une offre de formations en cybersécurité à la fois riche, variée et en constante évolution. Universités de pointe, hautes écoles spécialisées, instituts reconnus ou organismes professionnels : tous contribuent à structurer un écosystème de formation qui répond aux enjeux techniques, juridiques et stratégiques de la sécurité numérique. Cette diversité est une force. Elle permet de former une relève qualifiée et de soutenir un tissu professionnel capable de faire face aux cybermenaces grandissantes.

Cet article propose une analyse inédite des 15 formations les plus intéressantes dans le domaine de la cybersécurité en Suisse. Sélectionnées selon des critères précis – niveau de formation, spécialisation, publics visés, clarté des objectifs – elles reflètent la richesse et la complémentarité de l’offre actuelle. Cette nouvelle version actualise les données des formations de 2021 émises par la Confédération.

De l’éthique hacker au DPO, du bachelor en sécurité informatique au master spécialisé, en passant par les CAS ou les cours orientés CTI et systèmes industriels : voici un tour d’horizon essentiel pour mieux comprendre l’écosystème de formation suisse, et peut-être, y trouver votre prochaine étape.

Voici un résumé sous la forme d’un podcast des 15 principales formations en cybersécurité disponibles en Suisse. Objectif : vous donner une vue d’ensemble claire et utile des parcours les plus pertinents, qu’ils soient techniques, juridiques ou managériaux.

Le contenu a été généré automatiquement à partir de sources fiables grâce à NotebookLM, l’outil d’intelligence artificielle de Google.

Critères de sélection des 15 formations les plus intéressantes :

Comme mentionné précédemment, le caractère « intéressant » étant subjectif, les critères de sélection utilisés pour apprécier les formations disponibles en Suisse. Ces critères incluent :

Niveau de formation : Couverture des différents niveaux académiques (Bachelor, Master HEU/HES) et professionnels supérieurs (Brevet Fédéral), ainsi que des formations continues spécialisées (CAS, cours courts). Les sources mentionnent les formations EPF, HES ou universitaires et les formations professionnelles supérieures comme le Brevet Fédéral et le Diplôme Fédéral. Domaine de spécialisation : Représentation de divers aspects de la cybersécurité, des domaines techniques (forensique, ethical hacking) aux domaines managériaux (gouvernance, risques), en passant par des publics ou rôles spécifiques (DPO, CTI, systèmes industriels, communes). Les sources illustrent cette diversité, par exemple avec le CAS Cybercriminalité option cyberenquête, le CAS HES-SO en Cyber Security qui couvre stratégique, légal et technique, les formations CPI en CTI, systèmes industriels, et Ethical Hacking, ou le Brevet Fédéral couvrant gestion d’incidents et forensique. Institutions : Inclusion de formations proposées par différentes hautes écoles (universitaires, spécialisées) et organismes de formation professionnelle ou continue mentionnés dans les sources, comme l’EPFL/ETHZ, HES-SO Valais-Wallis, Haute-Ecole Arc, ISEIG, et CPI Formations. Orientation.ch référence les différentes voies de formation. Publics ciblés : Sélection de formations adaptées à des professionnels variés, des experts techniques aux managers, ou des non-spécialistes, comme le CAS Cybercriminalité pour les autorités pénales, le CAS HES-SO pour personnes avec un Bachelor en IT ou expérience, les formations CPI pour responsables IT/sécurité, ou le Brevet Fédéral pour informaticiens spécialisés (selon description précédente, confirmée par le contenu des sources comme). Clarté de la description : Priorité donnée aux formations dont les sources (ou l’historique de conversation basé sur des sources plus détaillées) fournissent suffisamment d’informations pour brosser un tableau de leur contenu et de leurs objectifs.

Formation cybersécurité en Suisse – mindmap des types des formations (source Notebook)

Les 15 formations clés de la cybersécurité en Suisse

Formation Institution(s) Niveau/Type Descriptif succinct Cyber Security Specialist avec brevet fédéral ICT-Formation professionnelle Suisse (profil),ISEIG, IDEC, etc. (préparation) Brevet Fédéral (BF), Formation professionnelle supérieure Prépare les informaticiens spécialisés à la protection préventive et à la gestion réactive des incidents de sécurité. Couvre notamment la forensique numérique, l’évaluation de solutions et la gestion de projets. Bachelor of Science HES en Information & Cyber Security Hochschule Luzern (HSLU) Bachelor HES Axé sur la sécurité de l’information et la cybersécurité, préparant à divers rôles : conception de concepts, développement sécurisé, conseil, administration, soutien aux enquêtes cyber. (Information de la conversation précédente) Bachelor of Science HES en Informatique, orientation Sécurité informatique HEIG-VD Bachelor HES Forme des ingénieur·es avec une vision attaque-défense. Apprentissage de l’analyse de systèmes complexes (tests d’intrusion), conception d’architectures sécurisées, choix des protections. Bachelor of Science HES en Informatique, approfondissement Sécurité informatique BFH (Berner Fachhochschule) Bachelor HES Base informatique solide avec approfondissement complet couvrant cryptographie, détection d’intrusions, investigation informatique, cybercriminalité, protection de la vie privée. (Information de la conversation précédente) Master HEU Computer Science – Cyber Security EPFL & ETH Zurich (Programme conjoint) Master HEU Aborde les fondements de la cybersécurité du point de vue informatique. Se concentre sur la protection de la société de l’information, la confiance des utilisateurs et la conception de systèmes sécurisés dès le départ. CAS Cybercriminalité, option cyberenquête Haute-Ecole Arc CAS Formation spécialisée pour les autorités de poursuite pénale, axée sur les compétences en cyberenquête. Couvre IT, réseaux, OSINT, menaces, cryptologie appliquée, droit. (Description basée sur la conversation précédente et le titre) CAS en Cyber Security HES-SO Valais-Wallis CAS HES-SO Permet de comprendre les enjeux de la sécurité informatique (technique, stratégique, légal). Enseigne comment se protéger et sécuriser les données. Modules : Opérationnel, Stratégique, Réglementation/Lois, Gouvernance. CAS Cybersecurity und Information Risk Management FHNW CAS Orienté gestionnaires, aborde les cyberattaques, la sécurité de l’information et la gestion des risques. Souligne la protection des actifs numériques, les stratégies, sensibilisation et gestion globale. (Information de la conversation précédente) CAS Cyber Security ETH Zurich (ETHZ) CAS Programme de formation continue centré sur les fondements techniques informatiques de la sécurité de l’information, abordant aussi les aspects politiques. (Information de la conversation précédente) Formation DPO – Data Protection Officer ISEIG Cours court Formation intensive (5 jours) pour la fonction de Délégué à la Protection des Données, basée sur RGPD et LPD suisse, incluant gestion de projet de conformité. (Information de la conversation précédente) Cyber Threat Intelligence : de la réponse à l’anticipation des menaces CPI Formations Cours de perfectionnement Apprend à mettre en place des services de renseignement sur les menaces (CTI) pour anticiper les cyberattaques. Couvre analyse, cycle du renseignement, sources et architecture CTI. (Description basée sur le titre et la conversation précédente) Cybersécurité des systèmes industriels CPI Formations Cours de perfectionnement Sensibilise aux menaces et vecteurs d’attaque spécifiques aux systèmes industriels connectés. Couvre architectures (ISA-IEC 62443, ANSSI), analyse/gestion des risques, vulnérabilités, défense en profondeur. Sécurité informatique : Ethical Hacking CPI Formations Cours de perfectionnement Permet d’acquérir des notions avancées sur les techniques utilisées par les pirates pour mieux comprendre les mécanismes d’attaque et choisir les protections. (Description basée sur le titre et la conversation précédente) Cybersécurité pour les communes vaudoises UCV (Union des Communes Vaudoises) Cours court (public spécifique) Réservé aux élu·es et employé·es des communes vaudoises, adapté aux non-techniciens. Bases de la sécurité, menaces, cadre réglementaire, gestion de la sécurité, réponse à incident. (Information de la conversation précédente) Cybersécurité dans les systèmes et réseaux informatiques HEG Genève – CCSIE Cours court Formation courte (1 jour pour généralistes, 5 jours pour spécialistes) sur la cybersécurité appliquée aux systèmes et réseaux informatiques. (Information de la conversation précédente)

Combien de crédit d’étude pour chaque formations ?

Voici, en complément, un tableau complémentaire axé spécifiquement sur les formations en cybersécurité (ou avec une spécialisation marquée en cybersécurité) qui disposent de crédits d’étude, majoritairement des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Ces crédits sont couramment attribués dans les formations des Hautes Écoles (universités, EPF, HES, HEP) et certaines formations continues comme les CAS, DAS, et MAS. Le Brevet Fédéral, bien que formation professionnelle supérieure, ne fonctionne généralement pas avec le système de crédits ECTS.

Tableau Récapitulatif des Formations avec Crédits d’Étude (ECTS)

Formation Institution(s) Niveau/Type Crédits ECTS Descriptif succinct basé sur les sources Bachelor of Science HES en Information & Cyber Security Hochschule Luzern (HSLU) Bachelor HES 180 Permet de choisir environ 30 % des contenus individuellement et de poser des jalons avec un Major en Technologie ou Management. Peut être suivi en plein temps, à temps partiel ou en emploi. Bachelor of Science HES en Informatique, orientation Sécurité informatique HEIG-VD Bachelor HES 180 (Implicite pour un BSc HES) Formation d’ingénieur·es. (Description plus détaillée dans conversation précédente, non détaillée dans sources fournies). Situé dans le canton de Vaud. Bachelor of Science HES en Informatique, approfondissement Sécurité informatique Haute école spécialisée bernoise (BFH) Bachelor HES 180 Offre une formation de base solide en informatique avec un perfectionnement complet en sécurité informatique (24 ECTS modules approfondissement, 18 ECTS projets/TFE). Aborde cryptographie, détection intrusions, investigation, cybercriminalité, protection vie privée. Master HEU Computer Science – Cyber Security EPFL & ETH Zurich (Programme conjoint) Master HEU 120 (90 + 30) Propose des cours en cryptographie, méthodes formelles, systèmes, sécurité réseaux sans fil. Vise connaissances fondamentales et appliquées. Comprend un stage obligatoire (8 sem. été ou 6 mois) et un projet de master. Enseigné en anglais. CAS en Cyber Security HES-SO Valais-Wallis CAS HES-SO 15 Couvre Sécurité Opérationnelle, Stratégique, Règlement/Lois, Gouvernance. Inclut un travail de mémoire. S’adresse aux titulaires d’un bachelor en informatique ou équivalent/expérience. 6 mois, cours en soirée, présentiel ou distance. CAS Digital Forensics & Cyber Investigation Fundamentals Berner Fachhochschule (BFH) CAS 12 Fournit les connaissances fondamentales pour l’analyse d’activités cybercriminelles, cyberinvestigations et collecte de preuves en criminalistique numérique. 4 modules d’une semaine. CAS GIO – Gouvernance de l’information en organisation – Protection des données, Conformité et Sécurité de l’information UNIGE / HSLU CAS 15 Premier pas vers mise en conformité des organisations. Appréhende aspects juridiques/légaux (protection données personnelles) et aspects techniques (technologies numériques et impact). Géré par le Centre Universitaire d’informatique. CAS Investigation numérique et analyse de données UNIL / EPFL CAS 15 Permet de développer compétences en investigation numérique et analyse de données face à la composante numérique croissante de la criminalité. Ancré dans une approche forensique et pratique. S’adresse secteurs public, privé, ONG. CAS Blockchain – Développement d’applications décentralisées avec blockchain et DLT UNIGE CAS 12 Couvre le développement d’applications décentralisées avec technologies DLT. S’adresse à un domaine manquant de personnel qualifié, avec volonté politique de développement autour des fintechs à Genève. Inclut l’étude de plateformes comme Ethereum et Libra. MSc in Engineering – profil Computer Science Berner Fachhochschule (BFH) Master HES 90 Fournit les qualifications pour contribuer activement à la numérisation rapide. MSc in Computer Science – Domaine de spécialisation «Distributed Systems» Universität Basel (UNIBAS) Master HEU 90 Inclut cours obligatoires et avancés en systèmes distribués et réseaux informatiques. MSE in Computer Science/Informatik (Ausserfakultäres Masterstudienfach) Universität Basel (UNIBAS) Master HEU 120 Combine informatique moderne orientée applications avec connaissances mathématiques de base. Permet d’appliquer les connaissances en économie et administration, ou de se lancer en recherche. Accent sur travail d’équipe et présentation de solutions. Swiss Joint Master of Science in Computer Science UNIBE / UNIFR / UNINE Master HEU 90 Programme commun permettant de créer un parcours personnalisé parmi plus de 60 cours et séminaires. Possibilité de se spécialiser dans des domaines comme Systèmes Distribués, Génie Logiciel Avancé, Traitement d’Information Avancé, etc.. Maîtrise universitaire en systèmes et services numériques – Spécialisation Sécurité de l’information Université de Genève (UNIGE) Master HEU 90 Situé dans le prolongement du Baccalauréat universitaire en systèmes d’information et science des services de l’UNIGE. Géré par le Centre Universitaire d’informatique. Propose plusieurs orientations dont Sécurité de l’information. MSc en sciences informatiques Université de Genève (UNIGE) Master HEU 120 Inclut spécifiquement des cours obligatoires en « Sécurité Avancée » (4 ECTS) et « Sécurité des Systèmes d’Information » (6 ECTS). MSc en mathématiques, informatique et sciences numériques Université de Genève (UNIGE) Master HEU 120 Aborde domaines des mathématiques en intégrant programmation et nouvelles technologies informatiques. Permet d’établir liens entre théories/méthodologies maths et informatique. Familiarisation avec modélisation, simulation, gestion info, conception bases de données ou sécurité multimédia. Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information (DCS) UNIL / EPFL / HEC Lausanne Master HEU 120 Approche transversale (juridique, informatique, criminalistique) pour appréhender les problèmes liés aux technologies de l’information. Proposée conjointement par Faculté de droit, sciences criminelles et HEC Lausanne. MSc en Systèmes d’information Université de Genève (UNIGE) Master HEU 90 Permet d’acquérir des compétences de pointe dans les NTIC au service des organisations. MSc in Computer Science Universität St.Gallen (HSG) Master HEU 120 S’adresse aux étudiant·e·s souhaitant se spécialiser en science des données ou génie logiciel/systèmes. Accueille candidatures de domaines connexes avec solides connaissances en informatique. MSc in informatics Universität Zürich (UZH) Master HEU 90 ou 120 Axé sur la transformation du monde numérique de demain. Se différencie par son affiliation au monde des affaires et de l’économie. L’interface entre économie et informatique offre un potentiel de croissance.

Il est important de noter que les sources mentionnent également la possibilité de faire un doctorat (par exemple, à l’UNIBAS en science des données ou les doctorats à l’EPFZ), qui constitue le plus haut niveau académique, mais qui ne s’inscrit pas dans le même système de crédits ECTS cumulatifs comme les Bachelors ou Masters.

Les formations courtes (comme le DPO d’ISEIG ou les cours CPI et UCV/HEG Genève mentionnés précédemment) délivrent généralement une attestation de suivi et ne sont pas associées à des crédits ECTS dans les sources fournies. Le Brevet Fédéral est une certification professionnelle supérieure reconnue, mais son évaluation est différente du système ECTS académique.

Une offre en cybersécurité à la hauteur des défis

Former, spécialiser, professionnaliser : la Suisse déploie aujourd’hui une palette de formations en cybersécurité à la hauteur des enjeux. Cette sélection de 15 parcours montre que le pays n’est pas seulement un hub technologique, mais aussi un acteur engagé dans la préparation de sa relève et le renforcement des compétences de ses professionnels.

Choisir une de ces formations, c’est aussi s’engager à jouer un rôle actif dans la défense numérique des organisations, des infrastructures et de la société. Et dans un monde toujours plus connecté, c’est un engagement qui fait toute la différence.

Formation cybersécurité en Suisse – mindmap des débouchés et perspectives (source Notebook)

