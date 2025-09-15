Vol de 41 millions en crypto : SwissBorg compense les victimes

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

La plateforme SwissBorg a subi une cyberattaque entraînant le vol de 41 millions de dollars en cryptomonnaie. L’entreprise suisse assure un remboursement intégral des utilisateurs touchés, soit environ 1% de sa clientèle.

SwissBorg, une plateforme de cryptomonnaie suisse, a récemment été impactée par une cyberattaque massive ayant entraîné le vol de 41 millions de dollars en cryptomonnaie. Bien que la plateforme elle-même n’ait pas été directement piratée, l’incident a touché un portefeuille de finance décentralisée détenu par son partenaire Kiln.

La faille a permis aux cybercriminels d’accéder à l’interface de programmation d’application (API) utilisée par SwissBorg, compromettant ainsi la sécurité des fonds. En réponse, SwissBorg a immédiatement mis en place un plan d’action pour contenir l’incident et a suspendu les transactions de staking en Solana afin de protéger ses utilisateurs.

L’impact de la cyberattaque sur SwissBorg et Kiln

Le vol a représenté environ 2% des actifs totaux de SwissBorg, touchant 1% de ses utilisateurs, soit plus de 192,600 Solana (SOL), d’une valeur de plus de 41 millions de dollars. Selon The Record, SwissBorg a rapidement assuré ses clients qu’ils seraient intégralement remboursés. L’entreprise a mobilisé ses ressources et collaboré avec plusieurs experts en sécurité blockchain, tels que Chainalysis et ZachXBT, pour enquêter sur l’incident. Kiln, le partenaire touché, a confirmé que l’origine de l’attaque provenait de son API. Bien que la situation soit complexe, SwissBorg a pris des mesures immédiates pour minimiser l’impact sur ses utilisateurs et travaille activement à la récupération des fonds volés.

En réaction à cette attaque, SwissBorg a non seulement promis de rembourser tous les utilisateurs touchés, mais a également renforcé ses mesures de sécurité pour éviter de futurs incidents. Comme le rapporte Swiss Cybersecurity, le CEO de SwissBorg, Cyrus Fazel, a rassuré ses clients sur la sécurité de leurs fonds restants, soulignant que l’entreprise avait déjà bloqué certaines transactions illégitimes. SwissBorg collabore également avec les forces de l’ordre pour traquer les cybercriminels et récupérer les fonds. Malgré l’ampleur de l’attaque, la plateforme continue de fonctionner normalement pour ses utilisateurs non affectés et s’engage à tirer des leçons de cet événement pour renforcer sa résilience face aux cybermenaces.

Cette attaque contre SwissBorg s’inscrit dans un contexte plus large de vols de cryptomonnaie en 2025, une année marquée par des pertes massives dans le secteur. En effet, selon des estimations, plus de 2 milliards de dollars ont été dérobés au cours du premier semestre de l’année. Ce chiffre illustre la vulnérabilité croissante des plateformes de cryptomonnaie face aux cyberattaques sophistiquées. Le cas de SwissBorg n’est pas isolé ; d’autres plateformes, comme une entreprise turque qui a perdu 49 millions de dollars, ont également été ciblées. Ces incidents rappellent l’importance pour les entreprises de renforcer leurs systèmes de sécurité et de collaborer étroitement avec des partenaires spécialisés pour protéger les actifs numériques de leurs utilisateurs.

Pour en savoir plus

Incident SOL et SwissBorg – Annonce SwissBorg et Kiln enquêtent sur un incident susceptible d’avoir impliqué un accès non autorisé à un portefeuille utilisé pour des opérations de staking. Nous avons été alertés plus tôt dans la journée du 8 septembre 2025. Cet incident a entraîné le retrait injustifié de fonds Solana du portefeuille utilisé pour les opérations de staking. Dès la détection, SwissBorg et Kiln ont immédiatement activé un plan d’intervention, maîtrisé l’activité et contacté nos partenaires de sécurité. SwissBorg a suspendu les transactions de staking Solana sur la plateforme afin de garantir qu’aucun autre client ne soit impacté. Lire la suite sur kiln.fi

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail