Le top 5 des actus cybersécurité (4 déc 2024)

Voici le Top5 de de la semaine avec plusieurs événements significatifs qui ont marqué le secteur de la cybersécurité avec des actions ciblant des institutions économiques, des menaces persistantes et des arrestations majeures. Voici un récapitulatif des principales actualités dans le domaine.

Interpol a mené une vaste opération internationale baptisée « Serengeti » visant les réseaux de cybercriminalité à travers le continent africain. Cette opération, qui s’est concentrée sur plusieurs types d’activités malveillantes, a permis l’arrestation de plus de 1000 individus et la sécurisation de plus de 2000 infrastructures numériques. Parmi les principales cibles, on retrouve des attaques orchestrées par des groupes criminels spécialisés dans le phishing et les escroqueries en ligne. L

Parallèlement, des menaces à motivations financières ont frappé des institutions économiques de grande envergure, avec notamment la cyberattaque contre la banque centrale d’Ouganda. Les acteurs malveillants étaient motivés par des gains financiers et ont cherché à compromettre des systèmes internes sensibles.

En Russie, les autorités ont récemment procédé à l’arrestation d’un acteur de ransomware bien connu, surnommé « Wazawaka ». Cet individu était lié à de nombreuses attaques par ransomware, ciblant des organisations publiques et privées, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Son arrestation est perçue comme une étape importante dans la lutte contre les ransomwares en Russie, pays souvent perçu comme un refuge pour ce type d’activités criminelles.

D’autre part, une équipe de chercheurs en cybersécurité a découvert une nouvelle technique permettant d’accéder secrètement aux webcams ThinkPad en désactivant le voyant LED indiquant l’utilisation de la caméra.

Enfin, des chercheurs ont révélé l’existence de « BootKitty », le premier malware s’attaquant aux systèmes basés sur les firmware UEFI de machines Linux. Ce malware peut se charger dès le démarrage du système, échappant ainsi à de nombreux systèmes de protection traditionnels.

Opération Serengeti : INTERPOL a arrêté 1 006 suspects dans 19 pays africains. Opération Serengeti : INTERPOL a arrêté 1 006 suspects dans 19 pays africains et a démantelé 134 089 réseaux malveillants. Une opération conjointe de lutte contre la criminalité menée par INTERPOL et AFRIPOL dans 19 pays africains, baptisée Opération Serengeti, a conduit à l’arrestation de… Lire la suite sur Security Affairs

Des pirates informatiques ont volé des millions de dollars à la Banque centrale d’Ouganda. Des acteurs de menace motivés financièrement ont piraté le système de la banque centrale de l’Ouganda, ont confirmé des responsables gouvernementaux cette semaine. Les responsables ougandais ont confirmé jeudi que la banque centrale nationale a subi une violation de sécurité par des menaces motivées financièrement… Lire la suite sur Security Affairs

La Russie arrête l’attaquant de ransomware Wazawaka. L’un des hackers les plus notoires au monde pourrait enfin être en garde à vue. Bleeping Computer rapporte que l’affilié au ransomware Mikhail Pavlovich Matveev, également connu sous les noms de Wazawaka, Uhodiransomwar, m1x et Boriselcin, a été arrêté. Les procureurs n’ont pas confirmé si Matveev est en garde à vue,… Lire la suite sur Engadget