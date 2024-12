L’hebdo cybersécurité (8 déc 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

La semaine dernière a été marquée par plusieurs incidents de cybersécurité notables touchant divers secteurs et régions. Ainsi, des cyberattaques ont ciblé les systèmes électoraux de la Roumanie, enregistrant plus de 85 000 tentatives d’intrusion avant l’élection présidentielle. Ces attaques visaient à compromettre les sites et systèmes informatiques électoraux. Parallèlement, la Cour constitutionnelle roumaine a annulé le premier tour de l’élection présidentielle en raison d’allégations d’ingérence via une campagne coordonnée sur TikTok, impliquant un réseau de 25 000 comptes pro-russes.

Des groupes de cyberespionnage liés à la Chine, notamment Salt Typhoon, ont infiltré des fournisseurs mondiaux de télécommunications, compromettant des données sensibles. Cette campagne, détectée au printemps, est toujours en cours, affectant des entreprises aux États-Unis et aussi dans des dizaines de pays ailleurs.

En Russie, le FSB a utilisé des logiciels espions pour surveiller des programmeurs russes. Simultanément, le projet Tor a lancé un appel pour 200 ponts WebTunnel supplémentaires afin de contourner la censure russe.

Des cybercriminels exploitent des vulnérabilités d’exécution de code à distance (RCE) et clonent des sites Web avec l’aide de l’AI pour accéder illégalement à des plateformes de shopping en ligne. Ces attaques visent à voler des informations sensibles en abusant de la confiance des utilisateurs.

Le logiciel espion Pegasus cible des appareils iOS et Android, affectant journalistes, fonctionnaires et cadres. Des infections récentes, détectées entre 2021 et 2023, montrent une persistance de cette menace. Par ailleurs, le groupe APT russe BlueAlpha utilise les tunnels Cloudflare pour dissimuler ses activités malveillantes.

Des responsables du FBI et de la CISA ont déclaré que des attaquants liés au groupe chinois Salt Typhoon pourraient encore avoir accès aux réseaux de télécommunications américains. Ces intrusions, qui ont compromis des données sensibles, incluent des informations sur les communications, comme les enregistrements d’appels et, dans certains cas, des appels en direct. Des entreprises telles qu’AT&T, Verizon, T-Mobile et Lumen Technologies ont été affectées. Les autorités ont recommandé l’utilisation d’applications chiffrées comme Signal et WhatsApp pour limiter les risques.

Un employé d’Apple a porté plainte contre son employeur devant un tribunal californien, accusant l’entreprise de surveiller illégalement ses salariés via leurs appareils et comptes iCloud personnels.

Les actus cybersécurité de la semaine

