Les vulnérabilités critiques à suivre (9 déc 2024)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans des infrastructures et applications stratégiques, exposant les systèmes à des risques significatifs. Une faille dans les applications Salesforce, résultant d’erreurs de configuration dans les communautés Salesforce et le framework Lightning, permet une prise de contrôle complète des comptes. Les attaquants peuvent accéder à des informations sensibles, manipuler des données et compromettre des comptes administratifs.

Cisco a signalé l’exploitation active d’une vulnérabilité vieille de dix ans dans son Adaptive Security Appliance (ASA). Identifiée sous la référence CVE-2014-2120, cette faille permet des attaques de type cross-site scripting via la page de connexion WebVPN, compromettant potentiellement la sécurité des utilisateurs.

SailPoint a également découvert une vulnérabilité critique dans son logiciel IdentityIQ, enregistrée comme CVE-2024-10905. Cette faille permet un accès non autorisé aux contenus du répertoire de l’application, affectant les versions 8.2, 8.3 et 8.4. Des correctifs ont été publiés pour remédier à cette vulnérabilité.

Au Japon, le CERT a alerté sur l’exploitation de vulnérabilités zero-day dans les routeurs I-O Data. Ces failles permettent aux attaquants de modifier les paramètres des appareils, d’exécuter des commandes et de désactiver le pare-feu. Les correctifs pour ces vulnérabilités sont attendus pour le 18 décembre 2024, laissant les utilisateurs exposés jusqu’à cette date.

Par ailleurs, Veeam a publié des mises à jour pour corriger une vulnérabilité critique dans sa console Veeam Service Provider (VSPC), identifiée comme CVE-2024-42448. Cette faille, découverte lors de tests internes, pourrait permettre une exécution de code à distance.

Une nouvelle méthode d’attaque utilisant des QR codes a été identifiée. En affichant un QR code sur une page web, les attaquants peuvent contourner les mécanismes d’isolation du navigateur. Ce code malveillant permet d’extraire des données même lorsque la page est rendue dans un navigateur distant.

Enfin, le groupe Earth Minotaur utilise des vulnérabilités dans l’application WeChat pour déployer des logiciels espions ciblant les communautés ouïghoures et tibétaines. En exploitant le kit Moonshine, ils diffusent le backdoor DarkNimbus sur des appareils Android et Windows, permettant la surveillance des activités et le vol de données.

Les vulnérabilités de la semaine

