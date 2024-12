Les dernières cyberattaques (10 déc 2024)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Plusieurs entreprises internationales ont récemment été victimes d’attaques par ransomware, perturbant leurs opérations et compromettant la sécurité de leurs données. Par exemple, ENGlobal Corporation, un contractant dans le secteur de l’énergie, a subi une attaque de ce type, affectant ses activités et soulevant des préoccupations quant à la continuité de ses services. De même, le groupe Black Basta a ciblé BT Group, une entreprise britannique de télécommunications, compromettant potentiellement des informations sensibles. En Indonésie, Fuji Electric a été touchée par une attaque similaire, perturbant ses opérations et soulevant des inquiétudes concernant la sécurité des données et la continuité des activités.

Dans le domaine des applications mobiles, une campagne malveillante a touché plus de 8 millions d’utilisateurs Android via des applications de prêt disponibles sur le Google Play Store. Ces applications, infectées par le malware SpyLoan, collectaient des informations sensibles auprès des utilisateurs, les exposant à des risques d’extorsion et de pertes financières. Par ailleurs, un nouveau malware Android nommé DroidBot cible 77 applications bancaires et de cryptomonnaies, principalement en Europe, compromettant la sécurité des transactions financières mobiles.

Sur le plan géopolitique, le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a utilisé une application trojanisée pour surveiller un programmeur russe accusé de soutenir l’Ukraine, illustrant l’utilisation de logiciels espions pour la surveillance interne. De plus, des hackers affiliés au FSB ont infiltré les infrastructures d’un groupe APT pakistanais, accédant à des informations sensibles de cibles gouvernementales et militaires en Afghanistan et en Inde, démontrant une intensification des cyberespionnages entre États.

Les cyberattaques de la semaine

L’attaque Blue Yonder attribuée au nouveau groupe de ransomware ‘Termite’ est une menace sérieuse pour la cybersécurité. Le mois dernier, l’attaque contre la plateforme de gestion de la chaîne d’approvisionnement Blue Yonder a été attribuée à un nouveau groupe de ransomware connu sous le nom de « Termite ». L’attaque par ransomware a touché plusieurs clients en aval, y compris des opérations de vente au détail et de fabrication, et Blue Yonder continue de travailler… Lire la suite sur The Cyber Express

Le groupe de rançongiciels Black Basta a attaqué le groupe BT. La division de conférences de BT Group (anciennement British Telecom) a fermé certains de ses serveurs suite à une attaque de ransomware Black Basta. Le groupe de télécommunications multinational britannique BT Group (anciennement British Telecom) a annoncé qu’il a fermé certains de… Lire la suite sur Security Affairs