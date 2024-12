Les actus cybersécurité de la Suisse (11 déc 2024)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Cette semaine en Suisse, le canton de Berne a adopté une nouvelle loi visant à combler les lacunes en matière de cybersécurité et de protection de l’information. Le Grand Conseil bernois a approuvé à l’unanimité ce projet, reconnaissant l’importance accrue de la sécurité numérique avec la digitalisation croissante de l’administration. Cette législation établit des responsabilités claires pour la prévention, la classification des informations et les vérifications de sécurité du personnel, impliquant également les communes dans sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le groupe Vidymed, exploitant quatre centres médicaux à Lausanne et Épalinges, a subi une cyberattaque détectée un samedi matin. Bien que les services informatiques aient été suspendus, les consultations médicales se sont déroulées normalement. Une enquête est en cours pour évaluer l’ampleur et les conséquences de cette intrusion, et une cellule de crise a été mise en place, incluant la direction du groupe et les autorités cantonales compétentes.

A l’issue des initiatives menées lors du Mois européen de la cybersécurité, l’Office fédéral a dressé un premier bilan basé sur les activités variées réalisées, notamment des vidéos explicatives et des ateliers interactifs destinés à divers publics tels que les jeunes, les professionnels et les seniors.

En matière d’innovation technologique, le premier ordinateur quantique commercial de Suisse, nommé Forte Enterprise, a été inauguré à Bâle dans un centre situé à Bâle. Issu d’un partenariat entre Quantumbasel et Ionq, ce système offre aux entreprises, institutions académiques et start-ups la possibilité d’exploiter le potentiel du calcul quantique et de l’intelligence artificielle pour des applications en simulation, optimisation et apprentissage automatique, accessible physiquement ou via le cloud.

Concernant les logiciels fiscaux, le canton de Bâle-Campagne a recommandé la désinstallation du programme EasyTax, remplacé depuis février 2023 par la solution en ligne E-Tax BL. Les autorités fiscales ont averti que la présence d’EasyTax sur les ordinateurs pourrait être exploitée par des cybercriminels, notamment en cas de téléchargement de logiciels malveillants via des courriels de phishing. Elles conseillent aux utilisateurs de sauvegarder leurs anciennes déclarations fiscales au format PDF avant de supprimer le logiciel obsolète.

De plus, le canton d’Argovie a rencontré des problèmes avec le logiciel fiscal Digitax, utilisé depuis 2008. Suite à une mise à jour défectueuse, les employés des services fiscaux n’ont pas pu accéder ni traiter les données fiscales, paralysant les activités pendant une semaine. Une interpellation a été déposée au Grand Conseil pour clarifier les causes et les conséquences de cette interruption.

Enfin, lors de sa séance du 6 décembre 2024, le Conseil fédéral a arrêté les principes de mise en œuvre technique de la nouvelle preuve d’identité électronique de la Confédération (e-ID). Ce projet, qui sera réalisé en deux étapes, inclut la définition d’une infrastructure de confiance baptisée SWIYU, le portefeuille électronique de la Confédération.

Le groupe Vidymed a été victime d'une cyberattaque.

