Cybercriminalité: Les États-Unis offrent 10 millions $ pour un hacker arrêté par la Russie

Les autorités américaines offrent 10 millions de dollars pour des informations sur le cybercriminel Mikhail Matveev, finalement arrêté en Russie pour ses attaques de rançongiciels.

Selon un article publié sur le site KrebsOnSecurity, les autorités américaines ont offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation de Mikhail Matveev, alias « Wazawaka » ou « Boriselcin », un cybercriminel russe impliqué dans plusieurs groupes de rançongiciels. Matveev est accusé d’avoir participé à des attaques contre diverses institutions, notamment des entreprises, des écoles, des hôpitaux et des agences gouvernementales, causant des pertes financières significatives.

En décembre 2024, le ministère russe de l’Intérieur a annoncé l’arrestation d’un individu de 32 ans, soupçonné de créer et d’utiliser des logiciels malveillants à des fins d’extorsion. Bien que le communiqué officiel n’ait pas divulgué l’identité de la personne arrêtée, des sources anonymes citées par l’agence de presse RIA Novosti ont confirmé qu’il s’agissait de Matveev.

Un revirement étonnant de la justice russe

Cette arrestation marque une étape notable dans la lutte contre la cybercriminalité transnationale, étant donné que Matveev était recherché pour son rôle présumé dans des attaques de grande envergure utilisant des rançongiciels tels que LockBit, Babuk et Hive. Ces attaques ont entraîné le chiffrement et la prise en otage de données sensibles, affectant des infrastructures critiques et compromettant la sécurité de nombreuses organisations.

Actuellement, la Russie est critiquée pour son manque de coopération dans l’extradition de cybercriminels opérant depuis son territoire. L’arrestation de Matveev pourrait indiquer un changement dans cette dynamique, bien que les motivations exactes de cette action restent floues. Certains analystes suggèrent que des facteurs internes, tels que la corruption institutionnelle ou des règlements de comptes, pourraient avoir influencé cette décision.

Il est important de noter que, malgré cette arrestation, la menace des rançongiciels demeure élevée. Les cybercriminels continuent d’exploiter des vulnérabilités pour mener des attaques lucratives, ciblant des secteurs variés et causant des perturbations majeures.

