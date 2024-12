Les dernières actus des cybercriminels (13 déc 2024)

Voici le récapitulatif des principales évolutions législatives et les dernières actus des cybercriminels.

Les récentes actualités en cybersécurité mettent en lumière plusieurs opérations internationales visant à démanteler des réseaux criminels sophistiqués. En Allemagne, les autorités ont fermé Crimenetwork, considéré comme le plus grand marché noir en ligne du pays, facilitant la vente de données volées, de drogues et de documents falsifiés. Cette plateforme, active depuis 2012, comptait plus de 100 000 utilisateurs et a généré des transactions en cryptomonnaies s’élevant à des millions d’euros.

Interpol a mené l’opération HAECHI-V, aboutissant à l’arrestation de plus de 5 500 individus impliqués dans des fraudes financières en ligne, récupérant ainsi plus de 400 millions d’euros. Cette initiative souligne l’ampleur de la cybercriminalité financière et l’importance de la coopération internationale pour y faire face.

En Pologne, une enquête a été ouverte sur l’utilisation présumée du logiciel espion Pegasus par le gouvernement précédent, suscitant des préoccupations quant à la surveillance illégale de citoyens et de personnalités politiques.

Aux États-Unis, un adolescent texan a été arrêté pour son implication dans des cyberattaques contre des entreprises de télécommunications, liées au groupe Scattered Spider. Ces attaques reposaient sur des techniques d’ingénierie sociale sophistiquées pour accéder illégalement à des systèmes sensibles.

Europol a également démantelé Manson Market, une place de marché en ligne dédiée à la fraude, saisissant plus de 50 serveurs et arrêtant deux suspects. Cette plateforme facilitait la vente de données sensibles obtenues illégalement, souvent via des campagnes de phishing et de vishing.

En Roumanie, la Commission européenne a ordonné à TikTok de geler et de conserver des données en raison d’allégations d’ingérence russe dans les élections présidentielles, mettant en lumière les risques de manipulation électorale via les réseaux sociaux.

Enfin, une entreprise sud-coréenne a été démantelée pour avoir vendu des récepteurs satellites équipés de logiciels malveillants facilitant des attaques par déni de service (DDoS), illustrant l’utilisation croissante de dispositifs IoT dans les cyberattaques.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

Sites de shopping frauduleux liés au marché de la cybercriminalité mis hors ligne L’enquête a débuté à l’automne 2022, suite à des signalements d’appels téléphoniques frauduleux dans lesquels des escrocs se faisaient passer pour des employés de banque afin d’extraire des informations sensibles, telles que des adresses et des réponses de sécurité, auprès des victimes. Les données volées ont été retracées jusqu’à un… Lire la suite sur Newsroom

Opération internationale contre un gang de « phishing téléphonique » en Belgique et aux Pays-Bas Bien que la plupart des activités criminelles aient eu lieu en Belgique, les principaux auteurs étaient principalement basés aux Pays-Bas. Outre la réalisation de campagnes de « phishing » à grande échelle et de tentatives d’accès à des données financières par téléphone ou en ligne, les suspects ont également prétendu… Lire la suite sur Newsroom

Réseau de blanchiment d’argent russe lié aux drogues et au ransomware perturbé, 84 arrestations L’Agence nationale du crime du Royaume-Uni (NCA) a révélé des détails sur l’Opération Destabilise, une enquête internationale des forces de l’ordre menée pendant plusieurs années sur une énorme entreprise russe de blanchiment d’argent qui a traité des milliards de dollars pour des trafiquants de drogue et des gangs de ransomware à travers le monde. Lire la suite sur Graham Cluley