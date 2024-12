Lumma Stealer : Alerte aux e-mails frauduleux !

L’OFCS alerte sur des campagnes de phishing ciblant les utilisateurs de Windows via des e-mails frauduleux, diffusant le malware Lumma Stealer pour voler des données sensibles.

D’après une nouvelle alerte publiées par l’OFCS, des campagnes de phishing émergent impliquant le logiciel malveillant « Lumma Stealer » et ciblent les utilisateurs de Windows via des e-mails frauduleux. Ces messages se présentent comme émanant de caisses d’assurance maladie ou de sociétés de recouvrement, telles qu’Intrum, et prétendent réclamer des paiements pour des factures impayées. Les lignes d’objet typiques incluent des termes comme « Sie haben neue Dokumente von der KPT (2. Mahnung) » ou « Offene Forderung: Intrum AG 28936038 ».

Exemple de l’OFCS : E-mails frauduleux au nom des caisses d’assurance maladie et de la société de recouvrement Intrum

Le contenu de ces e-mails incite les destinataires à cliquer sur un lien pour télécharger des documents présumés importants, souvent présentés comme des fichiers PDF. Cependant, en réalité, ces liens redirigent vers une infrastructure WebDAV qui déploie en arrière-plan le logiciel malveillant Lumma Stealer. Celui-ci procède à l’installation de composants supplémentaires tout en affichant un faux document en premier plan. Ce type d’attaque exploite le modèle « Malware-as-a-Service (MaaS) », permettant à des cybercriminels moins expérimentés de lancer des campagnes sophistiquées moyennant paiement.

Lumma Stealer : un voleur de données multifacettes

« Lumma Stealer » se distingue par sa spécialisation dans le vol de données sensibles, notamment des mots de passe, des informations de navigation et des détails relatifs aux portefeuilles de cryptomonnaies. Cette menace, déjà signalée il y a un mois, utilise divers stratagèmes pour tromper ses victimes, comme l’intégration de processus de validation CAPTCHA pour renforcer la crédibilité des attaques.

Seuls les utilisateurs de Windows sont affectés par cette campagne particulière. Les appareils sous Android, iOS ou d’autres systèmes d’exploitation ne sont pas concernés dans ce cas spécifique. Les indicateurs techniques d’éventuelles infections sont mis à disposition pour analyses sur une plateforme collaborative.

