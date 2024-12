Les derniers gros vols de données (19 déc 2024)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou pertes de données de la semaine passée.

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents de cybersécurité notables ont été rapportés, touchant divers secteurs à travers le monde.

L’État de Rhode Island a signalé une cyberattaque ayant compromis les systèmes de ses services sociaux, notamment le portail RIBridges qui gère les programmes SNAP et Medicaid. Des informations personnelles, incluant des noms, adresses, numéros de sécurité sociale et données médicales, ont probablement été exposées. Les autorités enquêtent activement pour déterminer l’ampleur des dégâts et renforcer la sécurité de leurs systèmes.

Aux États-Unis, un incident majeur a frappé l’hôpital Anna Jaques, situé dans le Massachusetts, victime d’une attaque par ransomware orchestrée par le groupe Money Message. Les données de plus de 300 000 patients ont été compromises, incluant des informations démographiques, médicales et financières.

Au Mexique, la fintech Kapital a exposé les informations sensibles de 1,6 million de clients à la suite d’une base de données mal configurée. Parmi les données compromises figuraient des identifiants d’électeurs et des selfies, augmentant les risques de fraude et de vol d’identité. Malgré des alertes répétées, cette base est restée accessible pendant plusieurs mois, soulignant des failles critiques dans la gestion de la sécurité des données.

En France, l’entreprise de commerce en ligne LDLC a été frappée par une seconde cyberattaque en moins d’un an. Cette intrusion a entraîné une nouvelle fuite de données clients, bien que les détails précis des informations compromises n’aient pas été dévoilés. L’entreprise a conseillé à ses clients de rester vigilants face à d’éventuelles tentatives de phishing.

Un site de rencontres pour seniors a également été touché par une violation de données, exposant les informations de 765 000 utilisateurs. Les données compromises incluent des photos, des adresses e-mail et des habitudes personnelles, augmentant les risques de vols d’identité et d’escroqueries ciblées.

Au Canada, la société Care1, spécialisée dans les solutions ophtalmologiques, a laissé une base de données non sécurisée contenant 2,2 To de dossiers patients, représentant plus de 4,8 millions d’enregistrements. Ce type d’incident reflète les conséquences graves d’une gestion inadéquate des infrastructures cloud.

Dans le domaine des crypto-monnaies, Byte Federal, un opérateur de distributeurs automatiques de Bitcoin aux États-Unis, a signalé une violation de données. Les informations compromises incluent des coordonnées personnelles, des données financières et des détails relatifs aux transactions, exposant les utilisateurs à des risques accrus de fraudes et d’attaques ciblées.

En Russie, une campagne malveillante exploitant le malware RedLine a visé les entreprises locales. Ce logiciel voleur d’informations est conçu pour extraire des données sensibles, telles que des informations d’identification et des portefeuilles de crypto-monnaies, en ciblant principalement les PME. Cette campagne souligne une tendance croissante à l’échelle internationale : l’adaptation rapide des cybercriminels pour exploiter des opportunités localisées.

