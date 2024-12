Les actus cybersécurité de l’Europe (21 déc 2024)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Les nouvelles règles de cybersécurité adoptées par l’Union européenne imposent aux fabricants d’intégrer des exigences strictes pour sécuriser les appareils connectés. Ces règles, qui visent les dispositifs intelligents, imposent des standards de sécurité élevés avant leur mise sur le marché, avec l’objectif de réduire les vulnérabilités exploitées par des cyberattaques. Les fabricants seront tenus de démontrer la conformité de leurs produits, et les régulateurs prévoient des sanctions en cas de non-respect.

L’Europe fait face à une augmentation significative des cyberattaques, touchant des infrastructures critiques et des entreprises privées. Parmi ces attaques, les campagnes de ransomware et les attaques par déni de service distribé (DDoS) sont particulièrement en hausse. L’ENISA, l’Agence européenne chargée de la cybersécurité, souligne la nécessité de renforcer la résilience face à ces menaces croissantes, notamment en s’appuyant sur des stratégies collaboratives et en augmentant les investissements dans la défense numérique.

Eurostar a récemment subi une fuite de données concernant ses utilisateurs. Les informations compromises incluent des noms et des adresses e-mail, exposant les victimes à des risques d’arnaques et de phishing. L’incident rappelle l’importance pour les organisations de surveiller et de protéger leurs systèmes face aux cybermenaces. Les conséquences potentielles de cette fuite soulèvent des questions sur les mesures de prévention et la capacité des entreprises à réagir rapidement en cas de brèches.

En France, une opération des forces de l’ordre a conduit à l’arrestation d’un étudiant de 19 ans impliqué dans des cyberactivités illicites. L’individu aurait exploité une plateforme nommée « Power Off » pour orchestrer des attaques par déni de service. Cette opération a permis la saisie de plusieurs sites web associés à ces activités malveillantes. Cet événement souligne les efforts accrus des autorités pour lutter contre la cybercriminalité et démanteler les infrastructures facilitant ces actes.

Les actus européennes de la semaine

Les règles de cybersécurité de l’UE pour les appareils connectés entrent en vigueur. Les règles visant à renforcer la sécurité des appareils connectés sont entrées en vigueur dans l’Union européenne. La Cyber Resilience Act (CRA) impose aux fabricants de produits des obligations de fournir un support de sécurité aux consommateurs, notamment en mettant à jour leur logiciel pour corriger… Lire la suite sur TechCrunch