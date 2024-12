Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Cette semaine, plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans des dispositifs et logiciels largement utilisés, posant des risques significatifs pour la sécurité des systèmes d’information.

Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont par ainsi mis en évidence des failles de sécurité dans plusieurs modèles d’intelligence artificielle (IA). Ils ont réussi à contourner les protections existantes, amenant ces systèmes à générer des contenus dangereux ou éthiquement douteux, tels que des instructions pour des attaques de phishing ou des plans de fabrication d’armes. Ces découvertes soulignent la nécessité de renforcer les mesures de sécurité dans le développement des modèles d’IA, surtout à l’heure où leur utilisation en tant qu’agents autonomes se généralise.

Une application populaire de streaming de caméras de sécurité, Home V de Virtavo, a été découverte collectant et exposant des données sensibles de ses utilisateurs. Des chercheurs ont trouvé un serveur de données non sécurisé contenant des informations personnelles, notamment des numéros de téléphone, des adresses IP et des identifiants de dispositifs, mettant potentiellement en danger des centaines de milliers d’utilisateurs. Le serveur a été fermé après notification, mais l’étendue de l’accès par des acteurs malveillants reste inconnue.

Par ailleurs, une vulnérabilité critique a été identifiée dans l’application indienne McDelivery, l’une des principales applications de livraison de nourriture. Cette faille permettait aux utilisateurs d’effectuer des commandes pour seulement 0,01 USD.

Synology, de son côté, a corrigé des failles critiques dans ses produits NAS, notamment dans les applications Photos pour DMS et BeePhotos pour BeeStation. Ces vulnérabilités permettaient l’exécution de code à distance sans interaction de l’utilisateur, exposant les appareils à des compromissions potentielles. Les correctifs ont été déployés suite à leur identification lors de l’événement Pwn2Own Ireland 2024, où des chercheurs ont démontré ces exploits.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) des États-Unis a ajouté une vulnérabilité critique affectant le logiciel BeyondTrust à son catalogue de vulnérabilités exploitées. Cette faille, déjà utilisée par des attaquants, souligne l’importance de maintenir les systèmes à jour et de surveiller les alertes de sécurité pour prévenir les compromissions.

Sophos a divulgué une vulnérabilité critique dans son produit Sophos Firewall, permettant une exécution de code à distance. Les versions antérieures à 21.0 GA (21.0.0) sont concernées. Des correctifs ont été déployés pour remédier à cette faille, et il est recommandé aux utilisateurs de mettre à jour leurs dispositifs pour se protéger contre des attaques potentielles.

Des chercheurs ont découvert des vulnérabilités dans l’intégration d’Apache Airflow au sein d’Azure Data Factory de Microsoft. Ces failles pourraient permettre à des attaquants de prendre le contrôle administratif de l’infrastructure cloud d’une entreprise, exposant ainsi des données sensibles et facilitant le déploiement de logiciels malveillants. Microsoft a été informé et des mesures correctives sont en cours.

Une nouvelle vulnérabilité, identifiée sous le code CVE-2024-53677, a été découverte dans le framework Apache Struts 2. Cette faille permet une exécution de code à distance et est déjà activement exploitée. Les organisations utilisant des versions affectées de Struts 2 sont encouragées à appliquer les correctifs disponibles et à vérifier l’intégrité de leurs systèmes pour détecter toute compromission.

Fortinet a corrigé une vulnérabilité critique dans son Wireless LAN Manager (FortiWLM), identifiée comme CVE-2023-34990. Cette faille permettait une divulgation non authentifiée d’informations sensibles et, lorsqu’elle était combinée avec une autre vulnérabilité, pouvait conduire à une exécution de code à distance. Les utilisateurs sont invités à mettre à jour vers les versions corrigées pour assurer la sécurité de leurs systèmes.

Les vulnérabilités de la semaine