Les dernières actus des cybercriminels (27 déc 2024)

Voici le récapitulatif des principales évolutions législatives et les dernières actus des cybercriminels.

Des récentes opérations menées par les forces de l’ordre et des organisations internationales ont permis des avancées significatives dans la lutte contre divers aspects de la cybercriminalité. Ces actions, réalisées au cours de la semaine écoulée, ont ciblé des acteurs impliqués dans des activités criminelles étendues allant du ransomware à la traite d’êtres humains facilitée par les technologies numériques.

Un développeur affilié au ransomware LockBit a été arrêté en Israël. Suspecté d’avoir joué un rôle clé dans la création et le maintien de cette famille de logiciels malveillants, cet individu aurait perçu des sommes importantes en cryptomonnaie liées à ses activités. Cette arrestation marque une étape cruciale dans les efforts visant à démanteler les infrastructures associées à ce ransomware très répandu.

De leur côté, les forces de l’ordre internationales ont réussi à démanteler le marché illégal en ligne connu sous le nom de Rydox. Actif depuis plusieurs années, ce marché proposait divers outils de cybercriminalité, y compris des informations personnelles volées et des logiciels malveillants. Trois administrateurs présumés de la plateforme ont été interpellés, mettant fin à l’accès de milliers d’utilisateurs à ces ressources illicites.

INTERPOL a conduit une opération sans précédent pour lutter contre la traite d’êtres humains facilitée par les technologies numériques. Cette initiative a révélé des tendances inquiétantes, telles que le recrutement de victimes via des offres d’emploi fictives et leur exploitation dans divers pays. L’opération a permis d’identifier 68 victimes potentielles et 146 suspects, ainsi que de recueillir des données substantielles sur des activités en ligne suspectes. Ces efforts ouvrent la voie à de nouvelles enquêtes pour démanteler les réseaux de trafic international.

Par ailleurs, une opération européenne a conduit à l’arrestation de plusieurs trafiquants de drogue et à la saisie de 27 millions d’euros en cryptomonnaies. Cette saisie inclut des indices écrits à la main sur les facilitateurs financiers liés à ces activités illicites, soulignant la complexité des mécanismes de financement dans le crime organisé.

Dans un autre dossier, un acteur malveillant opérant le malware Raccoon Stealer a été condamné à une peine de prison. Ce logiciel, distribué comme service (MaaS), facilitait le vol de données sensibles et était largement utilisé par des cybercriminels. Enfin, un affilié au ransomware NetWalker a également reçu une lourde condamnation pour son rôle dans des attaques massives, y compris celles ayant ciblé des infrastructures critiques pendant la pandémie.

Les efforts coordonnés à l’échelle internationale mettent en évidence l’importance d’une collaboration étendue pour répondre à la montée de la cybercriminalité et des crimes connexes.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

Développeur de ransomware LockBit arrêté en Israël Le ressortissant russo-israélien Rostislav Panev a été arrêté en août dernier et fait face à une extradition vers les États-Unis pour avoir joué un rôle critique dans les activités de RaaS de LockBit, remontant aux débuts du gang de ransomware. Lire la suite sur Dark Reading