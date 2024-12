Comment la passion de la course à pied a conduit à l’arrestation du banquier du gang Hive

Le groupe cybercriminel Hive, actif depuis 2021, a extorqué plus de 100 millions de dollars. Son « banquier » a été arrêté grâce à sa passion pour la course à pied.

Le groupe Hive s’est imposé comme une menace majeure dans le paysage de la cybercriminalité, utilisant des stratégies sophistiquées pour extorquer des institutions publiques et privées. Récemment, une avancée significative a permis de perturber ce réseau, notamment grâce à l’arrestation d’un de ses membres clés.

Qui est le groupe Hive et son banquier ?

Le groupe Hive, actif depuis juin 2021, est un collectif cybercriminel opérant selon un modèle de Ransomware-as-a-Service (RaaS). Ce modèle consistait à louer son logiciel malveillant à des affiliés en échange d’une part des rançons obtenues. Ce groupe a ciblé principalement des institutions publiques à travers le monde, utilisant des techniques d’extorsion sophistiquées, notamment la menace de publication des données volées en cas de non-paiement.

Les opérations de Hive ont causé des pertes estimées à plus de 100 millions de dollars, touchant environ 1 500 victimes dans plus de 80 pays. En janvier 2023, une opération conjointe des autorités américaines et allemandes a permis de démanteler l’infrastructure technique de Hive, portant un coup sévère à ses activités criminelles. Parmi les membres-clés de ce réseau, un ressortissant chypriote d’origine russe jouait le rôle de « banquier », spécialisé dans le blanchiment des fonds issus des rançons.

Le déroulement de son arrestation

Comme reporté par InCyber News référencé ci-dessous, l’arrestation de ce « banquier » a été rendue possible grâce à sa passion pour la course à pied. En décembre 2023, une publication sur les réseaux sociaux, où il partageait son activité sportive à Paris, a permis à la Police judiciaire de Paris de localiser son emplacement précis. Les forces de l’ordre l’ont appréhendé à son retour à l’hôtel, mettant fin à sa carrière criminelle.

Une perquisition effectuée par la suite à son domicile à Chypre a conduit à la saisie de 570 000 euros en cryptomonnaies, confirmant son implication dans le blanchiment d’argent pour le compte de Hive.

