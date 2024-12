Les actus cybersécurité de l’Europe (28 déc 2024)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

L’Union européenne a imposé des sanctions à 16 individus et 3 entités impliqués dans des actions déstabilisatrices attribuées à la Russie. Ces mesures, une première dans ce cadre, ciblent des membres de l’unité 29155 du GRU, des agents de renseignement, ainsi que des personnes diffusant de la propagande pro-russe en Europe et en Afrique. Les sanctions comprennent le gel des avoirs, des interdictions de voyage et l’interdiction pour les citoyens et entreprises de l’UE de mettre des fonds à leur disposition. Cette initiative vise à contrer les activités hybrides de la Russie, incluant cyberattaques, campagnes de désinformation et sabotages, qui menacent la stabilité et la sécurité de l’Union.

La France a récemment mis en place le « 17Cyber », une plateforme gratuite accessible 24h/24 et 7j/7, destinée à assister les victimes de cyberattaques et de cyberdélinquance. Ce service s’adresse aux particuliers, entreprises, collectivités et associations confrontés à des menaces telles que virus, hameçonnage, arnaques bancaires ou ransomwares. Les utilisateurs peuvent identifier leur problème en ligne et recevoir des conseils personnalisés, avec une orientation vers les forces de l’ordre ou des prestataires privés selon les situations. Cette initiative vise à répondre à l’augmentation des actes malveillants en ligne, touchant une large part de la population française.

En Serbie, une enquête d’Amnesty International a révélé que les autorités utilisent des outils de la société israélienne Cellebrite pour accéder aux téléphones de journalistes et d’activistes, y installant ensuite un logiciel espion nommé NoviSpy. Ce spyware permet de capturer des captures d’écran, de copier des listes de contacts et d’activer à distance le microphone et la caméra des appareils infectés. Les personnes ciblées ont souvent constaté des anomalies sur leurs téléphones après des détentions ou des interrogatoires par la police. Cellebrite a déclaré enquêter sur ces allégations, soulignant que de tels usages violeraient leurs accords de licence.

Les actus européennes de la semaine