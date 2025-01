Le top 5 des actus cybersécurité (1 jan 2025)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

La semaine dernière, plusieurs événements significatifs ont marqué le domaine de la cybersécurité.

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la première convention juridiquement contraignante sur la cybercriminalité, résultat de cinq années de négociations. Cette convention vise à renforcer la coopération internationale face à l’augmentation des cyberattaques, qui ont connu une hausse record de 75 % au troisième trimestre 2024. INTERPOL a salué cette adoption, soulignant son rôle essentiel dans la facilitation de l’échange rapide et sécurisé d’informations sur les crimes liés aux technologies de l’information.

Par ailleurs, le Département d’État américain a annoncé la fermeture du Global Engagement Center (GEC), son bureau dédié à la lutte contre la désinformation étrangère. Cette décision fait suite à la suppression de son financement dans la dernière version de la loi d’autorisation de la défense nationale. Le GEC, composé d’environ 120 employés avec un budget annuel de 61 millions de dollars, cessera ses activités le 24 décembre 2024, laissant le Département d’État sans bureau dédié à la lutte contre la désinformation étrangère pour la première fois depuis 2016.

Dans le domaine des cyberattaques, des pirates nord-coréens ont dérobé 4 502,9 bitcoins, soit 308 millions de dollars, à l’entreprise japonaise DMM Bitcoin en mai 2024. Les autorités japonaises et américaines ont attribué ce vol au groupe TraderTraitor, également connu sous d’autres appellations. Les attaquants ont utilisé des techniques d’ingénierie sociale sophistiquées, notamment en se faisant passer pour des recruteurs, pour infiltrer les systèmes de l’entreprise et accéder aux fonds.

Du côté des vulnérabilités logicielles, un bug dans Windows 11 empêche certains utilisateurs d’installer des mises à jour de sécurité. Ce problème affecte les PC configurés avec des supports d’installation USB ou des disques créés avec les correctifs d’octobre ou novembre 2024. Microsoft a reconnu le problème et travaille à une résolution pour garantir que les utilisateurs puissent maintenir la sécurité de leurs systèmes.

Enfin, une campagne de cyberattaques a ciblé plusieurs extensions légitimes du navigateur Chrome, y insérant du code malveillant destiné à voler des cookies de navigation et des sessions d’authentification. Les attaquants ont principalement visé les comptes publicitaires sur les réseaux sociaux, compromettant des extensions telles que Cyberhaven, Internxt VPN et VPNCity. Les entreprises concernées ont rapidement réagi en supprimant le code malveillant et en recommandant aux utilisateurs de vérifier leurs journaux d’activité et de mettre à jour leurs mots de passe.

