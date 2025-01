L’hebdo cybersécurité (5 jan 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Le département américain du Trésor a été la cible d’une cyberattaque sophistiquée impliquant l’exploitation d’un logiciel tiers, BeyondTrust. L’attaque, qui aurait été orchestrée par un acteur soutenu par la Chine, a compromis des systèmes liés à la division chargée des sanctions financières. Les autorités ont confirmé que des données sensibles auraient pu être consultées, bien qu’aucune information classifiée ne semble avoir été dérobée. Les équipes de sécurité enquêtement activement sur cette intrusion et renforcent les mesures de protection.

Un groupe d’attaquants identifié sous le nom de Salt Typhoon, supposé être lié à la Chine, a réussi à infiltrer des infrastructures de télécommunications aux États-Unis. Parmi les victimes figurent des grands opérateurs tels qu’AT&T, Lumen et Verizon. Ces intrusions, visant à exfiltrer des données ou à surveiller certaines cibles, ont été détectées et stoppées. Les opérateurs concernés ont confirmé avoir supprimer la menace de leurs réseaux suite à cet incident.

Sur le plan de la réglementation, le département américain de la Santé et des Services sociaux propose de nouvelles règles pour renforcer la protection des données de santé dans le cadre de la loi HIPAA. Ces règles exigeraient notamment la restauration des systèmes compromis en moins de 72 heures, la mise en place d’audits annuels, et l’adoption de mesures telles que le chiffrement et l’authentification multifactorielle.

En parallèle, Apple a accepté de verser 95 millions de dollars dans le cadre d’un règlement judiciaire concernant des accusations liées à Siri. Selon les plaignants, l’assistant vocal aurait enregistré des conversations privées sans consentement. Ce règlement vise à indemniser les utilisateurs affectés entre 2014 et 2024.

Une étude a par ailleurs révélé que plus de 3.1 millions d’évaluations artificielles, appelées « stars factices », ont été détectées sur la plateforme GitHub. Ces pratiques visent à manipuler les classements des projets pour augmenter leur visibilité, exposant ainsi les utilisateurs à des logiciels potentiellement malveillants.

Enfin, Telegram a récemment bloqué l’accès à certaines chaînes médiatiques d’État russes dans plusieurs pays européens, notamment en France et en Italie. Cette décision semble répondre à des contraintes légales locales, bien que la plateforme n’ait pas publié de déclaration officielle. Cette action a suscité une réaction des autorités russes, qui ont accusé Telegram de censure politique.

Les actus cybersécurité de la semaine

