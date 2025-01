Cybercriminalité : Soldat américain accusé de vol de données sensibles

Un soldat américain a été arrêté pour vol de données auprès d’AT&T et Verizon, impliquant des appels sensibles, notamment ceux de personnalités politiques.

Dans une affaire qui a secoué le secteur des télécommunications, un soldat de l’armée américaine a été arrêté pour son rôle présumé dans le vol et l’extorsion de données sensibles auprès des géants AT&T et Verizon.

Voici un bref rappel des faits présentés en détail sur un article de Krebs on Security référencé ci-dessous.

Une infiltration sophistiquée des systèmes de télécommunications

Un soldat américain, soupçonné d’être Kiberphant0m, un cybercriminel qui vend et divulgue des enregistrements d’appels clients sensibles volés plus tôt cette année à AT&T et Verizon.

L’accusé collaborait avec un autre cybercriminel qui a été arrêté au Canada fin octobre pour avoir volé des données et extorqué de l’argent à des dizaines d’entreprises qui stockaient des données sur le service cloud Snowflake.

Kiberphant0m a publié sur la communauté de hackers BreachForums ce qu’ils prétendaient être les journaux d’appels AT&T du président élu Donald J. Trump et de la vice-présidente Kamala Harris.

Cette affaire illustre donc une stratégie répandue parmi les cybercriminels : une collaboration entre un individu qui vole des données et un autre qui se charge de les vendre ou de les exploiter pour des gains financiers.

Leçons et implications pour les professionnels de la cybersécurité

Cette affaire souligne des défis majeurs pour les professionnels de la cybersécurité, notamment la gestion des menaces internes. Malgré son statut de spécialiste en communication dans l’armée américaine, Wagenius aurait donc profité et abusé de ses connaissances et de son accès pour mener des activités illégales.

