Sécurité des réseaux et cybersécurité : l’engagement renforcé de l’OFCOM

L’OFCOM crée deux unités spéciales pour renforcer la cybersécurité et la résilience des réseaux de télécommunication dès janvier 2025.

Depuis le début de l’année 2025, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) franchit une nouvelle étape dans la protection des infrastructures critiques et des données personnelles. Deux nouvelles unités spécialisées ont été créées pour relever les défis liés à la cybersécurité et à la résilience des réseaux de télécommunications.

Cette initiative marque un tournant pour l’OFCOM, alignée sur la Cyberstratégie nationale et la Stratégie de protection des infrastructures critiques.

Deux unités au service de la cybersécurité

La section « Accès au marché et cybersécurité » (MC) veille à ce que les équipements de radiocommunication respectent les normes de protection de la vie privée et des données personnelles. En parallèle, la section « Sécurité réseaux et services » (SND) se concentre sur la résilience des infrastructures de télécommunication, assurant leur disponibilité en toute circonstance.

Ces ajustements organisationnels, réalisés principalement via des transferts internes et une redéfinition des tâches, s’accompagnent de la création de trois nouveaux postes. L’OFCOM renforce ainsi sa collaboration avec l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) et l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).

Une cybersécurité renforcée pour les appareils connectés

Les appareils sans fil connectés à Internet, omniprésents dans notre quotidien, seront soumis à des règles plus strictes à partir du 1er août 2025. Smartphones, montres connectées, jouets intelligents ou encore babyphones devront intégrer des mesures de sécurité pour :

Bloquer tout accès ou transfert non autorisé de données personnelles.

Prévenir les fraudes monétaires.

Empêcher leur exploitation par des cyberattaques, telles que les attaques par déni de service (DDoS).

La section « Accès au marché et cybersécurité » sera chargée de superviser l’application de ces exigences, définies dans l’Ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication.

Des réseaux de télécommunication plus résilients

Dans un monde où la connectivité est essentielle, l’OFCOM met l’accent sur la résilience des réseaux de télécommunication. La section « Sécurité réseaux et services » a pour mission de garantir que ces infrastructures stratégiques restent fonctionnelles même en cas de perturbations.

Anticiper les perturbations : Les réseaux mobiles seront renforcés contre les coupures d’approvisionnement électrique, évitant ainsi des interruptions majeures.

: Les réseaux mobiles seront renforcés contre les coupures d’approvisionnement électrique, évitant ainsi des interruptions majeures. Contrôler et sécuriser : Des inspections systématiques vérifient que les directives en matière de sécurité sont scrupuleusement respectées.

Ces efforts garantissent une continuité des services indispensables aux citoyens et aux entreprises, contribuant à la stabilité économique et sociale.

Pour en savoir plus