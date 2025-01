Les dernières cyberattaques (14 jan 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents notables ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers secteurs et régions.

Une nouvelle famille de rançongiciels, nommée FunkSec, a émergé fin 2024, revendiquant plus de 85 victimes à ce jour. Ce groupe utilise des tactiques de double extorsion, combinant vol de données et chiffrement pour inciter les victimes à payer des rançons, parfois aussi basses que 10 000 USD. FunkSec se distingue par l’utilisation de l’intelligence artificielle pour développer rapidement ses outils, malgré un manque apparent d’expertise technique. Les victimes se situent principalement aux États-Unis, en Inde, en Italie, au Brésil, en Israël, en Espagne et en Mongolie.

Par ailleurs, Microsoft a engagé des poursuites judiciaires contre un groupe de hackers exploitant ses services d’intelligence artificielle Azure pour créer du contenu offensant. Ces acteurs malveillants ont contourné les contrôles de sécurité de Microsoft en utilisant des clés API volées, monétisant ensuite cet accès en le vendant à d’autres individus malintentionnés. Microsoft a révoqué ces accès et renforcé ses mesures de sécurité pour prévenir de telles activités à l’avenir.

Dans le domaine des télécommunications, des pirates informatiques chinois, identifiés comme le groupe Salt Typhoon, ont infiltré les réseaux de plusieurs entreprises américaines, notamment AT&T, Verizon, Lumen, Charter Communications, Consolidated Communications et Windstream. Ces intrusions ont permis aux attaquants d’accéder à des messages texte, des messages vocaux et des appels téléphoniques de personnes ciblées, ainsi qu’à des informations d’écoute électronique concernant des enquêtes des forces de l’ordre américaines.

En Afrique, Telecom Namibia a subi une attaque par rançongiciel menée par le groupe Hunters International. Après le refus de l’entreprise de négocier une rançon, des données sensibles de clients ont été divulguées en ligne. Cet incident s’inscrit dans une tendance croissante d’attaques contre les infrastructures critiques sur le continent africain.

Au Japon, le groupe de hackers chinois MirrorFace a été lié à plus de 200 cyberattaques au cours des cinq dernières années, ciblant des ministères, des agences gouvernementales, des entreprises privées et des groupes de réflexion technologiques. Ces attaques visaient principalement à voler des informations sur la technologie avancée et la sécurité nationale du Japon.

Enfin, des chercheurs en cybersécurité ont pris le contrôle de plus de 4 000 portes dérobées actives en enregistrant des domaines expirés utilisés pour leur communication. Certaines de ces portes dérobées étaient déployées sur des serveurs web de cibles de haut niveau, notamment des systèmes gouvernementaux et universitaires, soulignant l’importance de la gestion des noms de domaine pour la sécurité des systèmes.

Pour en savoir plus, découvrez ci-dessous notre sélection des cyberattaques les plus marquantes de la semaine.

Les cyberattaques de la semaine

