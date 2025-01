Les dernières actus des cybercriminels (17 jan 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements notables ont marqué le domaine de la cybersécurité.

Sur le plan des communications sécurisées, Telegram a transmis aux autorités américaines des données concernant des milliers d’utilisateurs. Cette collaboration marque un changement notable dans la politique de confidentialité de la plateforme, qui jusqu’alors ne partageait des informations qu’en cas de demandes liées au terrorisme. Désormais, Telegram répond également aux requêtes liées à d’autres types de criminalité, y compris la cybercriminalité.

Les autorités de l’État de New York ont engagé des poursuites pour récupérer plus de 2 millions de dollars en cryptomonnaie dérobés lors d’escroqueries liées à de fausses offres d’emploi en ligne. Les victimes étaient incitées à ouvrir des comptes de cryptomonnaie et à y déposer des fonds sous prétexte de participer à des évaluations de produits fictifs. Les fonds ainsi collectés étaient ensuite transférés vers des portefeuilles numériques contrôlés par les escrocs.

Dans une initiative similaire, la police locale de Delta, au Canada, a mené l’opération « Spincaster » en collaboration avec Chainalysis. Cette opération a permis de tracer et de geler des millions de dollars provenant de portefeuilles frauduleux. Les enquêteurs ont identifié plus de 1 100 victimes d’escroqueries en cryptomonnaie, révélant une perte collective estimée à plus de 25 millions de dollars américains.

Parallèlement, le département de la Justice des États-Unis a inculpé trois opérateurs de services de « mixeurs » de cryptomonnaie, Blender.io et Sinbad.io, accusés d’avoir facilité le blanchiment de fonds pour des groupes de rançongiciels et des hackers nord-coréens. Ces services permettaient de dissimuler l’origine des fonds en mélangeant des cryptomonnaies, compliquant ainsi le traçage des transactions illicites.

En Europe, une opération coordonnée par Europol a abouti à la saisie de 2,7 millions d’euros dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la contrebande de fonds. Cette initiative souligne l’engagement des autorités européennes à combattre les flux financiers illicites et à renforcer la sécurité financière du continent.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels