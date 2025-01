Les derniers gros vols de données (23 jan 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs incidents de cybersécurité notables ont été rapportés, touchant divers secteurs et mettant en lumière des vulnérabilités critiques.

Dans le secteur de la santé, OneBlood, une organisation majeure de collecte de sang aux États-Unis, a confirmé une attaque par ransomware en juillet 2024. Les attaquants ont accédé aux informations personnelles des donneurs, y compris leurs noms et numéros de sécurité sociale. L’incident a perturbé les opérations de l’organisation, entraînant des pénuries critiques de sang.

Le secteur juridique a également été affecté. Le cabinet d’avocats américain Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP a révélé une violation de données ayant exposé les informations personnelles de près de 3,5 millions d’individus. L’incident, survenu en décembre 2023, a été rendu public après une enquête approfondie.

Dans l’industrie hôtelière, la plateforme de gestion hôtelière Otelier a subi une violation de données après que des acteurs malveillants ont accédé à son stockage cloud Amazon S3. Cette intrusion a compromis les informations personnelles et les réservations de millions de clients d’hôtels renommés tels que Marriott, Hilton et Hyatt.

Le secteur technologique n’a pas été épargné. Le géant des télécommunications Telefónica a confirmé une intrusion dans ses systèmes internes, entraînant le vol de plus de 236 000 lignes de données clients et près de 470 000 tickets Jira. Les attaquants ont utilisé des logiciels malveillants pour compromettre les identifiants des employés, exposant ainsi des informations confidentielles.

Par ailleurs, des configurations de plus de 15 000 appareils Fortinet ont été divulguées sur le dark web. Bien que les données soient datées de plus de deux ans, elles pourraient encore présenter des risques pour les organisations n’ayant pas mis à jour leurs systèmes de sécurité.

L’Université de l’Oklahoma enquête sur une possible violation de données après des revendications de ransomware. Les attaquants affirment avoir accédé à des informations sensibles, ce qui souligne la vulnérabilité persistante des institutions académiques face aux cybermenaces.

En France, une enquête menée par le journal Le Monde a révélé que des membres d’équipage de sous-marins nucléaires avaient accidentellement divulgué des informations classifiées via l’application de fitness Strava. En utilisant l’application pour enregistrer leurs courses, les membres d’équipage ont partagé des données sur leurs positions et les horaires de patrouille.

Les chercheurs de CyberNews ont découvert une base de données contenant plus de 24 millions d’enregistrements hôteliers, incluant des noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et détails des séjours tels que les dates d’arrivée, le nombre de personnes et les montants payés.

En décembre 2024, une cyberattaque ciblant PowerSchool, un système d’information étudiant, a permis à des acteurs malveillants d’accéder à la plateforme et d’exfiltrer des données sensibles via l’outil « export data manager ». Les bases de données des étudiants et enseignants, comprenant noms, adresses postales, numéros de sécurité sociale, informations médicales et notes, ont été compromises.

Les vols ou fuites de données de la semaine

