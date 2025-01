Nouvelles règles de sécurité HIPAA : 72 heures pour restaurer les données

Les nouvelles règles HIPAA renforcent la cybersécurité des données de santé, imposant des exigences techniques et opérationnelles face aux cybermenaces croissantes.

Depuis la dernière mise à jour majeure des règles de sécurité de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) en 2013, le paysage des cybermenaces a connu une évolution significative. Entre 2018 et 2023, les violations de données de grande ampleur ont bondi de 102 %, touchant plus de 167 millions de personnes en 2023, ce qui représente une augmentation spectaculaire de plus de dix fois par rapport à 2018.

Ces chiffres soulignent l’urgence de réviser les réglementations pour protéger les informations de santé électroniques face aux attaques sophistiquées qui ciblent désormais systématiquement les infrastructures de santé. Le Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis (HHS) a donc pris des mesures audacieuses pour adapter les règles de sécurité HIPAA aux défis actuels.

Quelles sont les nouvelles mesures proposées pour le secteur de la santé aux Etats-Unis?

Face à la sophistication croissante des cyberattaques, les modifications proposées à la règle de sécurité HIPAA intègrent de nouvelles exigences pour renforcer la résilience du secteur de la santé. Ces mesures, lorsqu’elles seront adoptées, offriront une meilleure protection des données des patients, tout en imposant aux entités couvertes de repenser leurs stratégies de sécurité pour répondre aux attentes réglementaires.

Renforcer les dispositifs techniques de protection

Les amendements proposés introduisent plusieurs exigences techniques pour limiter les risques de cyberattaques. Parmi elles :

Authentification multifacteur (MFA) : Tous les accès aux systèmes contenant des données de santé électroniques devront être protégés par une authentification forte, ajoutant une couche de sécurité essentielle face aux attaques de type phishing.

: Tous les accès aux systèmes contenant des données de santé électroniques devront être protégés par une authentification forte, ajoutant une couche de sécurité essentielle face aux attaques de type phishing. Chiffrement des données : Les informations sensibles devront être cryptées selon des normes robustes, garantissant leur protection même en cas de compromission.

: Les informations sensibles devront être cryptées selon des normes robustes, garantissant leur protection même en cas de compromission. Segmentation des réseaux : Cette pratique vise à isoler les différentes parties des systèmes d’information pour contenir d’éventuelles intrusions.

Des exigences organisationnelles renforcées pour les acteurs de la santé

Au-delà des aspects techniques, les propositions incluent des obligations opérationnelles qui imposeront des efforts accrus aux entités du secteur. Ces mesures incluent :

Inventaire régulier des actifs technologiques : Chaque entité devra maintenir une liste à jour des équipements, logiciels et systèmes utilisés pour traiter les données de santé.

: Chaque entité devra maintenir une liste à jour des équipements, logiciels et systèmes utilisés pour traiter les données de santé. Analyses de risques régulières : Un processus structuré permettra de détecter les vulnérabilités et d’évaluer l’impact potentiel de chaque menace identifiée.

: Un processus structuré permettra de détecter les vulnérabilités et d’évaluer l’impact potentiel de chaque menace identifiée. Plans de continuité et de réponse aux incidents : Les organisations seront tenues de disposer de plans écrits et testés régulièrement, permettant de restaurer leurs systèmes et données dans un délai maximum de 72 heures en cas d’incident.

Un impact majeur pour les acteurs de la santé américains

Ces nouvelles obligations s’appliqueront à un large éventail d’acteurs, incluant les prestataires de soins, les assureurs santé et leurs partenaires commerciaux. Une évolution clé des règles consiste à supprimer la distinction entre les exigences « adressables » et « requises ». Toutes les spécifications devront désormais être mises en œuvre, sauf exception justifiée.

Les entités concernées devront également s’engager dans une documentation complète de leurs politiques, procédures et plans, afin de démontrer leur conformité aux nouvelles normes.

