Les actus cybersécurité de l’Europe (25 jan 2025)

Le résumé de la semaine

La Commission européenne a récemment présenté un plan d’action visant à renforcer la cybersécurité des hôpitaux et des prestataires de soins de santé. Cette initiative vise à améliorer la détection des menaces, la préparation et la réponse aux crises dans le secteur de la santé, afin de créer un environnement plus sûr pour les patients et les professionnels de santé. En 2023, 309 incidents de cybersécurité ont été signalés dans ce secteur, soulignant la nécessité de mesures renforcées.

Parallèlement, le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique, connu sous le nom de DORA (Digital Operational Resilience Act), est entré en vigueur le 17 janvier 2025. Cette réglementation impose aux acteurs du secteur financier, tels que les banques, les assurances et les sociétés de gestion de portefeuille, de renforcer leur cybersécurité. Elle établit des exigences strictes en matière de gestion des risques informatiques, de notification des incidents et de surveillance des fournisseurs de services TIC, afin de protéger ces entités contre les cybermenaces.

Récemment, l’enseigne française de prêt-à-porter Kiabi a subi une cyberattaque ciblant sa plateforme de seconde main. Des cybercriminels ont utilisé des identifiants compromis pour accéder à environ 20 000 comptes clients, consultant ainsi des données personnelles sensibles, y compris des IBAN. Cette attaque, similaire à celle ayant visé Showroomprivé, pourrait indiquer une nouvelle vague de cyberattaques en France.

Dans le domaine de la protection des données, l’association autrichienne de protection de la vie privée None of Your Business (noyb) a déposé des plaintes contre plusieurs entreprises chinoises, dont TikTok, SHEIN et AliExpress. Ces plaintes allèguent que ces entreprises transfèrent illégalement les données des utilisateurs de l’UE vers la Chine, sans garantir un niveau de protection adéquat. Noyb demande la suspension immédiate de ces transferts, arguant que les données des utilisateurs européens pourraient être accessibles aux autorités chinoises.

Enfin, Europol et Eurojust ont lancé la phase 3 du projet SIRIUS, une initiative visant à aider les autorités judiciaires et les forces de l’ordre à accéder aux preuves électroniques transfrontalières dans le cadre d’enquêtes criminelles. Cette phase vise à améliorer la coopération entre les autorités et les fournisseurs de services, en naviguant dans un cadre juridique de plus en plus complexe.

Les actus européennes de la semaine

