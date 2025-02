Infoguard surveillera la cybersécurité du canton de Schwyz

Le canton de Schwyz renforce sa cybersécurité en s’associant à Infoguard pour gérer un Security Operations Center jusqu’en 2029.

Un partenariat stratégique pour renforcer la sécurité informatique

Comment le mentionne l’article de Inside IT référencé ci-dessous, le canton de Schwyz a décidé de renforcer la protection de ses systèmes d’information en s’associant avec Infoguard, une entreprise spécialisée en cybersécurité. Dans le cadre d’un appel d’offres public, l’entreprise a été choisie pour exploiter un Security Operations Center (SOC), chargé de surveiller l’infrastructure informatique cantonale.

Ce projet vise à détecter précocement les menaces potentielles et à y répondre efficacement. La collaboration entre Infoguard et le canton s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la résilience face aux cyberattaques. Le contrat, qui s’étend jusqu’en 2029, représente un investissement d’environ un million de francs suisses.

Une approche mutualisée pour l’ensemble du canton

Toujours selon cet article, l’acquisition du service de surveillance par Infoguard ne concerne pas uniquement l’administration cantonale. Les districts et les communes du canton de Schwyz ont également participé au processus. Un contrat-cadre sera mis en place afin de leur permettre de bénéficier des services du SOC aux mêmes conditions.

Pour en savoir plus

