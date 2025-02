Le top 5 des actus cybersécurité (19 fév 2025)

Cette semaine, plusieurs affaires de cybersécurité ont mis en lumière des tendances cybersécurité. Voici le top 5.

Le paysage des escroqueries liées aux cryptomonnaies continue de se complexifier, avec une augmentation de 40 % des revenus issus des fraudes de type « pig butchering » en 2024. Ces arnaques, qui manipulent les victimes en leur faisant croire à des investissements rentables avant de détourner leurs fonds, ont généré au moins 9,9 milliards de dollars de revenus cette année. L’essor de ces fraudes repose sur une professionnalisation accrue, avec des plateformes spécialisées facilitant la mise en relation entre cybercriminels et prestataires de services illicites, allant de la création de faux sites à des outils de blanchiment d’argent.

Les efforts internationaux de lutte contre la cybercriminalité se sont intensifiés, aboutissant à plusieurs arrestations majeures. Des figures clés des groupes de ransomware Phobos et 8Base ont été arrêtées dans le cadre d’une opération internationale visant à démanteler leurs infrastructures. Ces actions reflètent une coopération croissante entre les autorités judiciaires et les agences de cybersécurité pour contrer les cybermenaces transnationales.

Les ransomwares restent une menace majeure, avec RansomHub qui s’est imposé comme le groupe le plus actif en 2024. Exploitant des vulnérabilités dans Active Directory et le protocole Netlogon, ce ransomware a ciblé plus de 600 organisations à travers le monde. Cette puissance souligne la persistance des attaques contre les infrastructures critiques et la nécessité d’une vigilance accrue dans la gestion des accès et des correctifs de sécurité.

Les failles de sécurité continuent d’être exploitées à des fins malveillantes, notamment avec une vulnérabilité critique identifiée dans PostgreSQL, qui a été utilisée conjointement avec une faille zero-day affectant les produits BeyondTrust. Ces attaques montrent l’ingéniosité des cybercriminels qui combinent plusieurs vecteurs d’intrusion pour contourner les mesures de défense.

Apple a, pour sa part, publié une mise à jour de sécurité d’urgence pour corriger une vulnérabilité zero-day exploitée dans des attaques « extrêmement sophistiquées ». Cette faille permettait à des acteurs malveillants de cibler des appareils Apple de manière ciblée.

