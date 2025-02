Les derniers gros vols de données (27 fév 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents majeurs ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers secteurs et mettant en évidence des vulnérabilités critiques dans la protection des données sensibles.

Le groupe de ransomware Black Basta a été confronté à une fuite massive de ses communications internes. Cette exposition résulterait de conflits internes au sein du groupe, similaires à ceux qui ont conduit à la dissolution de Conti. Les chercheurs en cybersécurité analysent actuellement ces données pour mieux comprendre les méthodes employées par Black Basta.

Parallèlement, Genea, un important fournisseur australien de services de fertilité, a détecté une activité suspecte sur son réseau, révélant un accès non autorisé à des données sensibles. Bien que la nature précise des informations compromises soit encore en cours d’évaluation, Genea a assuré que ses équipes travaillent activement pour sécuriser les systèmes affectés et informer les individus concernés.

Aux Pays-Bas, un particulier a découvert 15 Go de dossiers médicaux sensibles, datant de 2011 à 2019, comprenant des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance et des adresses, ont été découverts sur des disques durs achetés lors d’un marché aux puces. Ces disques provenaient d’une entreprise informatique aujourd’hui dissoute, soulignant les risques liés à une mauvaise gestion des supports de stockage contenant des données sensibles.

Une fuite massive de données a également été signalée, exposant 2,7 milliards d’enregistrements contenant des mots de passe Wi-Fi, des adresses IP et des identifiants d’appareils. Cette base de données non sécurisée pourrait être exploitée par des cybercriminels pour mener diverses attaques, notamment des interceptions de communications ou des compromissions de réseaux domestiques.

Aux États-Unis, un chirurgien plasticien de Beverly Hills fait face à une action collective intentée par ses patients. Ces derniers allèguent que le médecin n’a pas informé ses clients de deux violations de données au cours desquelles des informations personnelles et des photos intimes ont été dérobées et publiées en ligne.

Un fournisseur britannique de soins de santé, HCRG, a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque revendiquée par le groupe de ransomware Medusa. Ce dernier affirme avoir volé des données sensibles concernant des patients. L’enquête est en cours pour évaluer l’étendue de la compromission et les informations potentiellement affectées.

Une base de données non sécurisée appartenant à une entreprise de recherche clinique américaine a été exposée, contenant plus de 1,6 million de dossiers de patients issus d’enquêtes médicales. Les informations divulguées incluent des données personnelles et médicales sensibles, augmentant le risque de fraudes et de violations de la vie privée.

Une enquête a révélé qu’une entreprise chinoise de cybersécurité, TopSec, propose des services de censure en tant que prestataire, collaborant avec des entités gouvernementales et privées pour surveiller et contrôler le contenu en ligne.

Les vols ou fuites de données de la semaine

