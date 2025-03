Les actus cybersécurité de l’Europe (1 mar 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Au cours de la semaine passée, plusieurs incidents majeurs ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers secteurs en Europe.

En Italie, des sites gouvernementaux, dont ceux des ministères de la Défense, de l’Intérieur et des Transports, ont été la cible d’attaques par un groupe de hackers pro-russes nommé NoName57. Ces cyberattaques font suite à un discours du président italien Sergio Mattarella, qui avait comparé l’invasion de l’Ukraine par la Russie aux « guerres de conquête » nazies. Bien que l’accès à ces sites ait été perturbé, aucune interruption majeure des services n’a été signalée. Cet événement illustre les tensions géopolitiques actuelles et leur impact sur la cybersécurité nationale.

Aux Pays-Bas, un incident insolite a révélé une faille majeure dans la gestion des données sensibles. Un particulier a découvert, lors d’un marché aux puces près de la base aérienne de Weelde, cinq disques durs contenant 15 Go de dossiers médicaux confidentiels. Ces données, datant de 2011 à 2019, incluaient des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance, des adresses et des informations sur les médicaments prescrits.

Parallèlement, une enquête a révélé que l’entreprise italienne SIO était responsable de la distribution d’applications Android malveillantes depuis plusieurs années. Ces applications, déguisées en services populaires tels que WhatsApp, étaient conçues pour voler des données privées des utilisateurs. Le logiciel espion, nommé Spyrtacus, avait la capacité d’accéder aux messages texte, aux conversations sur des applications de messagerie sécurisée comme Signal et Facebook Messenger, d’enregistrer des appels, de capturer des images et des sons ambiants, et d’extraire des informations de contact.

Enfin, un nouveau ransomware nommé NailaoLocker a été identifié dans des attaques ciblant des organisations de santé européennes entre juin et octobre 2024. Les attaquants ont exploité une vulnérabilité du Check Point Security Gateway pour accéder aux réseaux visés et déployer les malwares ShadowPad et PlugX, souvent associés à des groupes de cyberespionnage parrainés par l’État chinois.

En parallèle, la Commission européenne envisage de simplifier les procédures administratives liées à l’introduction de nouvelles réglementations, notamment dans le domaine du numérique. Cette initiative vise à réduire la bureaucratie et pourrait avoir un impact direct sur les obligations de conformité imposées aux grandes entreprises technologiques.

En France, une fuite de données a exposé les informations personnelles de près de 500 000 clients de Sport-Découverte. Ces données, comprenant noms, prénoms, dates de naissance, numéros de téléphone et adresses e-mail, ont été mises en vente sur le forum de cybercriminels BreachForums.

