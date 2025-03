Les dernières actus des cybercriminels (7 mar 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, Microsoft a pris des mesures contre un groupe cybercriminel exploitant ses services d’intelligence artificielle. L’entreprise a révélé l’identité de quatre individus responsables de l’abus de l’Azure OpenAI Service, détourné pour générer du contenu illicite. Ces acteurs, membres du groupe Storm-2139, utilisaient des identifiants compromis pour accéder illégalement à ces services, contourner leurs mécanismes de sécurité et revendre l’accès. Microsoft a engagé des poursuites judiciaires et a démantelé une partie de l’infrastructure du groupe, provoquant des tensions internes et des tentatives de fuite d’informations au sein du réseau criminel.

Une vaste opération menée par Europol et impliquant 19 pays a conduit à l’arrestation de 25 suspects liés à un réseau diffusant du matériel pédocriminel généré par intelligence artificielle. L’enquête a permis la saisie de nombreux équipements informatiques et l’identification de centaines de membres impliqués dans cette activité criminelle.

Un soldat américain a plaidé coupable d’avoir transmis illégalement des enregistrements téléphoniques de hauts responsables gouvernementaux. Sous le pseudonyme « Kiberphant0m », il faisait partie d’un groupe de hackers spécialisés dans l’extorsion de données. Il aurait exploité des identifiants de connexion volés pour accéder à des bases de données d’entreprises, y compris AT&T, et aurait tenté d’extorquer des fonds en menaçant de divulguer des informations sensibles. Son arrestation a révélé des recherches en ligne sur les moyens de fuir vers des pays sans accord d’extradition, alimentant les inquiétudes des autorités quant à un risque de fuite.

En Thaïlande, un cybercriminel présumé opérant sous les pseudonymes « DESORDEN Group » et « ALTDOS » a été arrêté. Il est accusé d’avoir infiltré plus de 90 organisations dans le monde et d’avoir revendu d’importants volumes de données volées. Depuis 2020, il aurait ciblé des entreprises en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord, accumulant plusieurs téraoctets de données sensibles.

En Serbie, les autorités ont exploité une chaîne d’exploits zero-day développée par Cellebrite pour déverrouiller un téléphone Android appartenant à un activiste étudiant. Cette opération a permis d’accéder aux données de l’appareil et de tenter l’installation d’un logiciel espion, illustrant l’usage de vulnérabilités non divulguées par les forces de l’ordre.

Aux États-Unis, un homme de 62 ans a été condamné à 24 ans de prison pour avoir dirigé des plateformes diffusant du matériel pédocriminel sur le dark web. Ces sites, actifs entre 2021 et 2022, permettaient l’échange et la diffusion massive de contenus illicites. L’affaire souligne la persistance des réseaux clandestins exploitant les technologies d’anonymisation pour échapper aux poursuites judiciaires.

En France, la Gendarmerie nationale, via son Unité nationale cyber (UNC), a démantelé un réseau de trafic de drogues de synthèse opérant sur le dark web. L’opération a permis d’identifier plusieurs acteurs impliqués dans la distribution de substances illicites, mettant en lumière les techniques utilisées par les trafiquants pour masquer leurs activités et échapper aux forces de l’ordre.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

(Re)découvrez la semaine passée: