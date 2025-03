Cybercrimepolice.ch : La Suisse renforce ses mesures de prévention

Cybercrimepolice.ch devient maintenant une (nouvelle) plateforme nationale multilingue pour prévenir et signaler les cybercrimes.

Imaginez recevoir un e-mail apparemment légitime de votre fournisseur de services, vous informant que vos points de fidélité expirent bientôt. En cliquant sur le lien, vous êtes invité à saisir vos informations personnelles. Plus tard, vous découvrez que vos données ont été compromises. Ce scénario, malheureusement courant, illustre les dangers croissants de la cybercriminalité. Face à cette menace, la Suisse intensifie ses efforts de prévention et de sensibilisation.

Une nouvelle plateforme au service de la sécurité numérique nationale

Lancée en 2019 par la police cantonale de Zurich, la plateforme Cybercrimepolice.ch s’est développée comme une ressource reconnue en matière de prévention et de protection contre les arnaques en ligne. Initialement disponible uniquement en allemand, elle a récemment élargi sa portée en proposant des contenus en français depuis le 3 mars 2025, avec une version italienne en préparation. Cette expansion linguistique vise à toucher une audience plus large et à renforcer la prévention à l’échelle nationale.

Depuis cette date, la plateforme bénéficie également d’un statut national et est désormais accessible à l’ensemble de la population suisse en tant qu’outil d’information, d’alerte et de signalement des cybercrimes. Elle fonctionne comme un véritable système d’alerte précoce face aux menaces numériques.

Une collaboration renforcée pour une efficacité accrue au sein de l’Administration

En 2024, Cybercrimepolice.ch a enregistré plus d’un demi-million de visites, témoignant de l’intérêt croissant du public pour les questions de cybersécurité. Cette affluence souligne la nécessité d’une vigilance accrue face aux menaces numériques. La police cantonale de Zurich met à jour la plateforme chaque semaine avec de nouveaux cas et phénomènes liés à la cybercriminalité.

La transformation de Cybercrimepolice.ch en une plateforme nationale résulte d’une collaboration étroite entre la police cantonale de Zurich et la police cantonale bernoise, soutenues par la Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS). Cette synergie garantit une diffusion cohérente et centralisée des alertes, bénéficiant tant à la population qu’aux forces de l’ordre.

Grâce à son intégration dans le réseau de soutien aux enquêtes numériques (NEDIK), la plateforme joue également un rôle clé dans la centralisation des signalements, offrant ainsi un canal unique pour l’ensemble des citoyens et des services de police suisses.

Mais une multiplication des plateformes qui complexifie le paysage

L’ajout de Cybercrimepolice.ch comme nouvelle plateforme nationale soulève une problématique : la multiplication des points d’annonce pour les incidents de cybersécurité en Suisse. En effet, cette plateforme vient s’ajouter aux pages d’annonce déjà existantes de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et du surveillant des marchés financiers (FINMA).

Cette fragmentation des canaux de signalement ne facilite pas la tâche des victimes de cybercriminalité, qui doivent jongler entre plusieurs formulaires et plateformes selon la nature de l’incident. Une meilleure harmonisation des systèmes d’alerte et de déclaration devrait certainement être envisagée pour rendre le processus plus simple et efficace.

Pour en savoir plus

(Re)découvrez également:

La Confédération propose un système de gestion de divulgation coordonnée de vulnérabilités via l’OFCS et en collaboration avec l’organisation MITRE Lire la suite sur dcod.ch