Cryptomonnaies : la nouvelle menace qui pousse les investisseurs à engager des gardes du corps

Les personnalités des cryptomonnaies sont désormais aussi ciblées par des enlèvements violents.

Les figures influentes du secteur des cryptomonnaies ne sont plus seulement la cible des cybercriminels. Elles font face à une menace bien plus tangible : les enlèvements et les extorsions violentes. La récente attaque contre David Balland, cofondateur de Ledger, illustre cette escalade inquiétante.

Une cible de choix pour les criminels

Le 21 janvier 2025, cet entrepreneur du secteur des cryptomonnaies et sa femme sont kidnappés à leur domicile en France. Séparés et menacés, ils subissent des violences pour forcer leurs proches à payer une rançon en cryptomonnaies.

Heureusement, l’intervention rapide des forces de l’ordre permet leur libération et l’arrestation de dix suspects. Mais cet incident met en lumière une nouvelle réalité : les détenteurs de crypto-monnaies sont des cibles idéales pour les criminels. Contrairement aux fonds bancaires classiques, une fois qu’un attaquant obtient une clé privée, il a un accès total aux actifs numériques. Cette spécificité alimente la montée des enlèvements à but lucratif.

Un recours croissant aux gardes du corps

Face à cette menace, de plus en plus de personnalités du monde crypto font appel à des services de protection rapprochée. Les entreprises spécialisées en sécurité privée constatent une forte hausse des demandes.

Autrefois perçue comme un signe de richesse, la présence de gardes du corps est désormais une nécessité discrète. Les nouveaux standards de sécurité pour les élites crypto incluent des protections discrètes, une analyse approfondie des risques avant chaque déplacement, et parfois même des escortes armées.

Le danger ne se limite plus aux cyberattaques. Dans un monde où les cryptomonnaies attirent les convoitises, la protection physique devient une priorité pour ceux qui en détiennent des sommes importantes. Le recours aux gardes du corps, autrefois un luxe, est aujourd’hui une nécessité pour éviter de devenir une cible facile.

