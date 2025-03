L’hebdo cybersécurité (9 mar 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine écoulée a été marquée par plusieurs événements majeurs en cybersécurité, touchant aussi bien les infrastructures gouvernementales que les plateformes privées.

Une vive inquiétude entoure l’accès de la Department of Government Efficiency (DOGE) à des informations sensibles aux États-Unis. Des employés recrutés sous la direction d’Elon Musk auraient manipulé des données classifiées sans respecter les protocoles de sécurité. Pire, ces informations auraient été partagées via des serveurs non sécurisés, soulevant des risques accrus d’exfiltration par des acteurs malveillants. Les législateurs demandent des explications sur ces pratiques, qui pourraient menacer la sécurité nationale.

Du côté des cryptomonnaies, le piratage de la plateforme Bybit a secoué l’écosystème financier numérique. Le groupe nord-coréen Lazarus est soupçonné d’avoir subtilisé l’équivalent de 1,4 milliard de dollars en actifs numériques. Environ 20 % des fonds ont « disparu », tandis que 77 % restent traçables. Une partie des avoirs a été convertie en Bitcoin via THORChain, soulevant un débat au sein de la communauté crypto : faut-il bloquer ces transactions ou maintenir le principe de décentralisation absolue ?

Un autre piratage d’ampleur touche LastPass. Les autorités fédérales américaines confirment que le vol de 150 millions de dollars en cryptomonnaies est lié à la compromission des mots de passe maîtres stockés sur ce gestionnaire. Les cybercriminels ont exploité les « Secure Notes » d’utilisateurs, qui contenaient des phrases de récupération de portefeuilles crypto. Cette affaire rappelle les conséquences d’une mauvaise gestion de la sécurité des coffres-forts numériques.

Dans le domaine de la cybercriminalité, une opération sophistiquée de fraude aux billets de concerts a été démantelée. Deux individus ont volé plus de 900 tickets pour les concerts de Taylor Swift et d’autres événements majeurs, engrangeant près de 600 000 dollars. En exploitant des failles dans les API d’un revendeur offshore, ils ont intercepté des liens de billets et les ont revendus sur StubHub. Cette affaire illustre les risques liés aux plateformes de revente peu sécurisées.

Autre tendance alarmante : une campagne massive de smishing via iMessage. Plus de 10 000 domaines frauduleux ont été enregistrés pour imiter des services de livraison et de péage, trompant les victimes en leur demandant de cliquer sur des liens malveillants. Les attaquants ont utilisé des techniques pour contourner les protections d’Apple, mettant en lumière l’évolution des stratégies de phishing.

Du côté des botnets, Vo1d a atteint un pic avec plus de 1,59 million de téléviseurs Android infectés dans 226 pays. Le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Indonésie figurent parmi les régions les plus touchées. Ce botnet met en évidence les faiblesses des appareils connectés et la nécessité de renforcer leur sécurité.

Le nouveau président américain aurait pour sa part ordonné la suspension du partage de renseignement avec l’Ukraine, selon une déclaration du directeur de la CIA. Cette décision pourrait avoir des répercussions stratégiques sur la coopération entre les deux pays dans le contexte du conflit avec la Russie. Cependant, la CISA a démenti avoir reçu l’ordre d’arrêter la surveillance des cybermenaces russes, contredisant certaines informations circulant ces derniers jours. L’agence a réaffirmé son engagement à protéger les infrastructures critiques contre les attaques cybernétiques, malgré une restructuration en cours et des changements de priorités au sein du gouvernement américain.

Enfin, le ransomware CACTUS serait lié à d’anciens affiliés de Black Basta. Des chercheurs ont observé l’utilisation du module BackConnect pour maintenir un accès prolongé aux systèmes compromis, confirmant une continuité des pratiques entre les deux groupes.

Les actus cybersécurité de la semaine

Des pirates ont enregistré 10 000 domaines portant le même nom pour une attaque de smishing via iMessage Une campagne de phishing (smishing) par SMS à grande échelle distribuée via iMessage impliquant plus de 10 000 domaines enregistrés par un acteur malveillant a été découverte récemment. Ces domaines sont conçus pour usurper l’identité de services de péage et de plateformes de livraison de colis dans plusieurs États américains et un État canadien… Lire la suite sur Cyber Security News

Les autorités fédérales attribuent un cyberbraquage de 150 millions de dollars aux piratages de LastPass en 2022 En septembre 2023, KrebsOnSecurity a publié les conclusions de chercheurs en sécurité qui ont conclu qu’une série de cyberbraquages à six chiffres faisant des dizaines de victimes résultait de voleurs ayant craqué des mots de passe principaux volés au service de gestion de mots de passe LastPass en 2022. Dans un dossier judiciaire… Lire la suite sur Krebs on Security

Des chercheurs associent les tactiques du ransomware CACTUS à d’anciens affiliés de Black Basta Il a été découvert que les acteurs de la menace déployant les familles de ransomwares Black Basta et CACTUS s’appuyaient sur le même module BackConnect (BC) pour maintenir un contrôle persistant sur les hôtes infectés, signe que les affiliés auparavant associés à Black Basta ont peut-être fait la transition… Lire la suite sur The Hacker News

