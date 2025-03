Cyberattaques en Suisse : l’obligation de signalement sous 24 heures dès le 1er avril 2025

À partir du 1er avril 2025, la Suisse impose un signalement obligatoire des cyberattaques sur infrastructures critiques pour renforcer la sécurité nationale.

Cyberattaques sur les infrastructures critiques : pourquoi le signalement devient obligatoire dès avril 2025 ?

Saviez-vous qu’à compter du 1er avril 2025, toutes les cyberattaques visant les infrastructures critiques devront obligatoirement être signalées en Suisse sous peine de sanctions ? Cette décision, prise par le Conseil fédéral lors de sa séance du 7 mars 2025, vise à renforcer la résilience nationale face à la multiplication des menaces cybernétiques.

Une obligation de signalement sous 24 heures

À partir d’avril prochain, les exploitants d’infrastructures critiques, comme les réseaux énergétiques, les hôpitaux, les administrations ou les services financiers, auront exactement 24 heures pour signaler toute cyberattaque à l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS). Cette mesure répond à la recrudescence d’attaques sophistiquées capables de paralyser des secteurs entiers de l’économie ou de menacer la sécurité publique.

Ce délai court vise à permettre à l’OFCS d’intervenir rapidement pour aider les entreprises victimes à contenir les dégâts et empêcher la propagation de l’attaque à d’autres organisations critiques. L’objectif est clair : limiter les impacts négatifs sur l’économie et assurer la sécurité nationale.

Pourquoi ce changement est crucial pour la sécurité nationale ?

Les infrastructures critiques sont devenues les cibles privilégiées des cybercriminels en raison de leur importance stratégique. Une attaque réussie peut entraîner des perturbations massives, de l’arrêt de services essentiels à des pertes économiques majeures. L’affaire récente de l’attaque contre un réseau hospitalier européen ayant entraîné une interruption des soins pendant plusieurs jours illustre clairement l’urgence de telles mesures.

Avec cette obligation, les autorités suisses souhaitent favoriser la transparence et la collaboration. En centralisant rapidement les signalements, l’OFCS pourra analyser les attaques en temps réel et diffuser des alertes précoces à l’ensemble des infrastructures à risque, renforçant ainsi la sécurité collective.

Anticiper les défis pour une mise en conformité réussie

Face à cette nouvelle obligation, les organisations devront adapter leurs processus internes pour assurer une détection rapide et efficace des incidents cyber. Cela implique non seulement d’investir dans des solutions technologiques adaptées, mais également de former le personnel à réagir rapidement et correctement en cas de menace.

Parmi les bonnes pratiques à mettre en place, il est conseillé aux entreprises de :

Renforcer leurs outils de détection automatique des incidents cyber.

Développer des procédures claires et accessibles à tous les employés en cas d’incident.

Effectuer régulièrement des simulations d’attaques pour tester la réactivité des équipes.

Ce qu’il faut retenir : une opportunité plus qu’une contrainte

Certes, cette nouvelle réglementation représente un défi opérationnel important pour les entreprises concernées. Toutefois, elle constitue aussi une opportunité unique d’améliorer leur niveau global de cybersécurité et leur capacité à résister aux crises.

En encourageant un signalement rapide, cette mesure pourrait également réduire sensiblement les impacts économiques et opérationnels des cyberattaques. Le Conseil fédéral envoie ainsi un message fort : face aux cybermenaces, la coopération et la réactivité seront désormais la norme.

