ClickFix : la nouvelle ruse des cybercriminels pour infecter votre PC

ClickFix est une technique de fraude pour infiltrer des systèmes via des fausses vérifications CAPTCHA et commandes malveillantes.

Imaginez que vous visitiez un site web familier et qu’une fenêtre surgisse vous demandant de prouver que vous n’êtes pas un robot. Rien d’inhabituel, n’est-ce pas ? Mais que se passerait-il si cette vérification anodine était en réalité une ruse pour infiltrer votre système ?

C’est exactement ce que révèle une enquête de KrebsOnSecurity sur le « ClickFix », une technique de plus en plus utilisée par les cybercriminels pour tromper les utilisateurs et contourner les protections traditionnelles.

Une attaque d’ingénierie sociale efficace

Le ClickFix exploite la confiance des utilisateurs en les incitant à exécuter eux-mêmes des commandes malveillantes sur leur ordinateur. Contrairement aux cyberattaques classiques, il ne repose pas sur une faille technique, mais sur la manipulation des comportements humains.

L’attaque suit un scénario bien rodé :

Hameçonnage via un site compromis ou un e-mail frauduleux : L’utilisateur est dirigé vers une page frauduleuse ou reçoit un e-mail usurpant une entreprise légitime comme Booking.com. Ces messages font souvent référence à des avis négatifs ou à des opportunités promotionnelles. Affichage d’une fausse vérification CAPTCHA : Une fenêtre pop-up invite l’utilisateur à prouver qu’il est humain en suivant des instructions précises. Exécution de commandes malveillantes : L’utilisateur appuie simultanément sur les touches Windows + R , ouvrant la boîte de dialogue « Exécuter ».

, ouvrant la boîte de dialogue « Exécuter ». Il appuie sur Ctrl + V pour coller une commande pré-copiée.

pour coller une commande pré-copiée. Il appuie sur Entrée, déclenchant le téléchargement et l’exécution d’un logiciel malveillant via mshta.exe, un programme Windows légitime.

Une panoplie de logiciels malveillants déployés

ClickFix sert de vecteur à plusieurs logiciels malveillants :

XWorm : Un cheval de Troie offrant un accès distant au système infecté.

: Un cheval de Troie offrant un accès distant au système infecté. Lumma Stealer : Un voleur d’informations ciblant les identifiants et données financières.

: Un voleur d’informations ciblant les identifiants et données financières. VenomRAT et AsyncRAT : Des outils permettant le contrôle à distance du système.

: Des outils permettant le contrôle à distance du système. Danabot : Un cheval de Troie bancaire avancé.

: Un cheval de Troie bancaire avancé. NetSupport RAT : Un logiciel légitime d’administration à distance détourné à des fins malveillantes.

Quelques bonnes pratiques permettent de limiter les risques :

Sensibiliser les utilisateurs : Former les employés à repérer les tentatives de phishing et les alertes inhabituelles.

: Former les employés à repérer les tentatives de phishing et les alertes inhabituelles. Restreindre l’accès à certains outils Windows : Configurer les stratégies de groupe (Group Policy) pour empêcher l’exécution non autorisée de commandes.

: Configurer les stratégies de groupe (Group Policy) pour empêcher l’exécution non autorisée de commandes. Utiliser des solutions de sécurité avancées : Mettre en place des outils de détection comportementale pour identifier les actions suspectes.

: Mettre en place des outils de détection comportementale pour identifier les actions suspectes. Vérifier l’authenticité des communications : Toujours s’assurer de la légitimité des e-mails et des sites visités avant d’exécuter une action.

ClickFix démontre à quel point l’ingénierie sociale reste une arme redoutable. L’éducation et la vigilance sont aujourd’hui les meilleures défenses face à ce type de menaces.

Pour en savoir plus

Un système de déploiement de malware astucieux, repéré pour la première fois lors d’attaques ciblées l’année dernière, est désormais monnaie courante. Dans cette arnaque, baptisée « ClickFix », le visiteur d’un site web piraté ou malveillant est invité à se distinguer des robots en appuyant sur une combinaison de touches… Lire la suite sur Krebs on Security

(Re)découvrez également: