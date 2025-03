L’Ukraine critique le manque de coopération de Signal face aux cybermenaces russes

Signal est accusé par l’Ukraine de ne pas coopérer contre les cybermenaces russes, compromettant ainsi, selon elle, sa sécurité nationale.

Dans un contexte de guerre hybride entre la Russie et l’Ukraine, où le cyberespace joue un rôle central, les autorités ukrainiennes reprochent à Signal son manque de coopération face aux cyberattaques russes. Une accusation qui pose aussi la question du rôle des plateformes technologiques dans les conflits modernes.

L’Ukraine dénonce l’inaction de Signal

Serhii Demediuk, secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, a déclaré que Signal ne répondait plus aux sollicitations des forces de l’ordre ukrainiennes concernant les cybermenaces liées à la Russie. Selon lui, cette inaction permet à Moscou d’exploiter la plateforme pour des activités d’espionnage et de déstabilisation.

Un rapport de Recorded Future appuie ces inquiétudes. Il révèle que des groupes de cybercriminels financés par Moscou utilisent Signal pour des campagnes de phishing et des prises de contrôle de comptes, menaçant ainsi la sécurité nationale ukrainienne. Ces cyberattaques permettraient au Kremlin de collecter des données stratégiques et d’influencer l’issue du conflit.

Guerre hybride et neutralité des plateformes

Ce débat s’inscrit dans un contexte plus large de guerre hybride, où la frontière entre attaques physiques et cyberattaques est de plus en plus floue. Si certaines entreprises technologiques, comme Microsoft ou Starlink, soutiennent activement l’Ukraine, Signal adopte une posture différente, invoquant son engagement en faveur de la confidentialité et de la protection des données.

Cette position suscite des critiques. D’un côté, Kiev estime que cette neutralité profite aux cybercriminels russes. De l’autre, certains défendent le fait que Signal doit rester fidèle à ses principes fondamentaux et éviter toute implication dans les conflits.

L’absence de réponse de Signal oblige l’Ukraine à revoir sa stratégie de cybersécurité. Les autorités doivent intensifier la surveillance des communications et diversifier les outils de sécurité.

Une réalité complexe

Signal reste l’une des applications les plus sûres pour les communications chiffrées. Pourtant, les critiques formulées par l’Ukraine soulignent les défis auxquels sont confrontées les entreprises technologiques dans un contexte de guerre hybride. Entre protection des utilisateurs et responsabilité face aux menaces, la ligne à suivre est de plus en plus difficile à tracer.

