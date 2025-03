Les dernières actus des cybercriminels (21 mar 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Un développeur présumé du ransomware LockBit a été extradé vers les États-Unis. Rostislav Panev, un ressortissant russo-israélien de 51 ans, est soupçonné d’avoir joué un rôle clé dans la création de ce logiciel malveillant. LockBit est l’un des ransomwares les plus actifs, ayant ciblé plus de 2 500 organisations dans 120 pays, générant plus de 500 millions de dollars en rançons. Panev a été arrêté en Israël en août dernier et risque de lourdes peines aux États-Unis.

En Inde, les autorités ont arrêté Aleksej Besciokov, cofondateur et administrateur de l’échange de cryptomonnaies russe Garantex. L’homme a été appréhendé alors qu’il était en vacances avec sa famille à Varkala. Garantex est accusé d’avoir facilité le blanchiment d’argent pour des groupes criminels, ce qui lui a valu des sanctions de la part des États-Unis. Cette arrestation s’inscrit dans une série de mesures internationales contre les plateformes de crypto impliquées dans des activités illégales.

Aux États-Unis, Davis Lu, un ancien développeur de Houston, a été reconnu coupable d’avoir saboté les systèmes de son ancien employeur, Eaton. Craignant pour son poste après une restructuration, il avait inséré un code malveillant dans le réseau informatique de l’entreprise. Cette « logic bomb » déclenchait des boucles infinies, provoquant des pannes serveurs massives. L’attaque a paralysé les opérations et causé des pertes financières considérables.

À Shanghai, la police a arrêté le fondateur de YesCoin et démantelé un réseau de fraude exploitant des « SIM box ». YesCoin, initialement présenté comme un projet prometteur du Web3, est désormais accusé de manipulation de marché et de détournement de fonds. Les autorités chinoises poursuivent leur répression contre les arnaques liées aux cryptomonnaies et aux technologies émergentes.

Deux cybercriminels ont été arrêtés aux États-Unis après avoir exploité une faille dans la plateforme StubHub. Ils ont intercepté des liens de billets électroniques après des achats légitimes et les ont revendus à profit. Entre juin 2022 et juillet 2023, ils auraient détourné environ 900 billets pour des concerts et événements sportifs, générant 600 000 dollars de gains illégaux. L’affaire illustre les vulnérabilités persistantes des plateformes de billetterie en ligne face aux attaques sophistiquées.

Le PDG de Bybit a révélé que 20 % des 1,4 milliard de dollars volés lors d’un piratage récent ont « disparu » après avoir été convertis en Bitcoin. L’attaque, attribuée au groupe nord-coréen Lazarus, a visé la plateforme de cryptomonnaie Bybit, entraînant la perte d’environ 400 000 ETH et 113 000 tokens associés. Selon Ben Zhou, PDG de Bybit, la période actuelle est cruciale pour tenter de geler ces fonds, bien que 16 % aient déjà été blanchis via des plateformes sans vérification KYC. Une grande partie des fonds volés a été échangée via THORChain, soulevant des débats sur la possibilité de bloquer ces transactions sans compromettre la nature décentralisée du protocole.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

