Les actus cybersécurité de l’Europe (22 mar 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Une cyberattaque d’ampleur a frappé le secteur bancaire français, forçant plusieurs établissements à revenir à des méthodes de travail manuelles. Des banques privées, des assureurs et des gestionnaires de patrimoine ont été paralysés par un rançongiciel, les privant de l’accès aux données clients. Face à cette situation critique, les équipes ont dû s’adapter dans l’urgence, illustrant une fois encore la vulnérabilité du secteur financier aux cybermenaces.

Dans le domaine de la régulation, le Sénat français a adopté une loi importante pour renforcer la cybersécurité nationale. Ce texte, qui transpose trois directives européennes majeures (NIS2, REC et DORA), impose des exigences accrues aux infrastructures critiques. Près de 15 000 entités, incluant des PME et des collectivités, devront désormais renforcer leur posture de cybersécurité pour limiter l’impact des attaques.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a dévoilé son plan stratégique pour 2025-2027. Son premier axe vise à renforcer et coordonner la réponse aux cybermenaces, face à une augmentation massive des attaques. L’agence mise aussi sur l’expertise en cybersécurité, avec des travaux sur la cryptographie post-quantique et la cyberprotection automatisée. L’Anssi souhaite également accentuer son rôle en Europe et intégrer davantage les enjeux sociétaux, comme l’impact environnemental du numérique et la diversité dans la cybersécurité.

Parmi les attaques récentes, l’Université de Rennes a été prise pour cible par le groupe de rançongiciel FunkSec. Les hackers revendiquent le vol de 50 Go de données, incluant des adresses e-mail, des mots de passe et des bases de données sensibles. L’établissement a rapidement mis en place des mesures de protection, mais l’évaluation des dégâts est toujours en cours.

Dans un contexte de tensions géopolitiques, des hackers pro-russes ont ciblé plusieurs départements français avec des cyberattaques dites « low cost ». Leurs actions perturbent principalement les services en ligne des collectivités, alimentant un climat d’instabilité numérique. Ces attaques, bien que limitées dans leurs effets, s’inscrivent dans une stratégie plus large de désinformation et d’intimidation.

Sur le plan européen, des parlementaires allemands plaident pour la création d’un réseau de renseignement baptisé « Euro Eyes ». L’objectif ? Réduire la dépendance de l’Europe aux services de renseignement américains et renforcer la coopération entre États membres face aux menaces cyber et géopolitiques. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les relations de partage de renseignements avec les États-Unis apparaissent de plus en plus incertaines, notamment avec la suspension récente de l’échange d’informations entre la CIA et l’Ukraine. Pour les responsables allemands, l’Europe doit investir dans ses propres capacités de renseignement pour ne plus dépendre uniquement des États-Unis.

Par ailleurs, la question du transfert des données entre l’Europe et les États-Unis reste sous tension. Des experts craignent que sous une éventuelle administration Trump, les accords garantissant la protection des données échangées entre l’UE et les États-Unis soient remis en cause. Une telle évolution pourrait impacter la gestion des données commerciales et la protection des informations sensibles des entreprises européennes.

Enfin, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a ouvert une procédure de sanction contre Free après un vol massif de données clients. En octobre 2024, l’opérateur avait averti ses abonnés d’une « consultation de leurs données personnelles pouvant mener à une perte ».

Les actus européennes de la semaine

