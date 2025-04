Les derniers gros vols de données (3 avr 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une vague préoccupante de fuites de données massives touchant aussi bien des entreprises grand public que des infrastructures critiques. En France, Intersport a reconnu avoir subi une cyberattaque ayant compromis les informations personnelles de 3,4 millions de clients. Ces données sont actuellement proposées sur BreachForums. Presque simultanément, Autosur a déclaré une fuite affectant 4 millions de personnes. Ces incidents confirment la pression croissante exercée sur les entreprises hexagonales, souvent ciblées pour leurs volumes de données clients et leur exposition médiatique.

Sur le plan international, un incident massif aurait également touché Twitter (X), avec 2,8 milliards de profils exposés, vraisemblablement suite à une compromission interne. Ce type de fuite, bien que ne contenant pas directement de données sensibles, alimente le doxing, le phishing et la constitution de profils pour des opérations ciblées. D’autres attaques ont exposé les données de 500 000 membres du syndicat de l’éducation de Pennsylvanie, de 6,5 millions d’Américains via la filiale d’Infosys, et de plus d’un million d’étudiants à la suite du défaçage du site de l’université NYU.

La fuite de contenus hautement sensibles a aussi touché les sphères gouvernementales. Des documents militaires confidentiels britanniques ont été retrouvés dans une rue de Newcastle. Aux États-Unis, un plan d’attaque a été accidentellement transmis à un journaliste via une conversation confidentielle. Par ailleurs, les numéros de téléphone et mots de passe d’anciens hauts responsables de l’administration Trump ont été repérés en ligne.

Sur le terrain du cybercrime organisé, des chercheurs ont exploité une faille dans l’infrastructure du groupe de ransomware BlackLock, accédant à des informations précieuses sur leur fonctionnement. Cette opération de « hacking the hackers » souligne le potentiel des opérations offensives en cyberdéfense. En parallèle, l’attaque supply chain contre GitHub, via l’action CI « tj-actions/changed-files », a touché 218 dépôts, notamment chez Coinbase, et exposé des secrets d’intégration continue/déploiement (CI/CD).

Autre point chaud : la recrudescence des malwares voleurs d’information (infostealers), responsables de la compromission de 2,1 milliards d’identifiants en 2024. Leur facilité d’accès, leur coût réduit et leur efficacité en font une menace de premier plan, notamment dans les campagnes de ransomware. Le malware Redline reste en tête, suivi de RisePro, Lumma Stealer et autres, avec des infections ciblant majoritairement les systèmes Windows en entreprise.

Enfin, plusieurs cas ont ravivé les débats sur la protection des données intimes. Des applications de rencontre orientées LGBTQ+ ont exposé 1,5 million de photos privées, parfois explicites. Et la faillite de 23andMe fait peser un risque majeur sur les données ADN de 15 millions de clients, éventuellement mises en vente.

Les vols ou fuites de données de la semaine

