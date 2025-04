L’hebdo cybersécurité (6 avr 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Plusieurs événements notables ont marqué la semaine dans le domaine de la cybersécurité.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité, Google a annoncé le lancement de Sec-Gemini v1. Ce modèle expérimental vise à renforcer les capacités des défenseurs face à la complexité croissante des menaces. S’appuyant sur les données de Google Threat Intelligence, de l’Open Source Vulnerabilities database et de Mandiant Threat Intelligence, Sec-Gemini v1 a démontré des performances supérieures à ses concurrents dans l’analyse des causes profondes d’incidents, l’analyse des menaces et l’évaluation de l’impact des vulnérabilités. Google prévoit de rendre Sec-Gemini v1 accessible à certaines organisations et professionnels à des fins de recherche.

Sur le plan international, la NSA et des agences de cybersécurité mondiales ont identifié la technique Fast Flux comme une menace croissante pour la sécurité nationale. Utilisée dans des attaques de phishing, des botnets et des ransomwares, cette méthode complexe d’obfuscation du DNS complique la détection et la neutralisation des activités malveillantes.

Par ailleurs, Oracle fait face à une action collective au Texas. Cette plainte fait suite à une violation de données dans le cloud qui aurait exposé les informations sensibles de plus de six millions d’utilisateurs. Le plaignant accuse l’entreprise de négligence et de retards dans la gestion de l’incident.

Une affaire de cyberespionnage interne a été révélée, impliquant un pharmacien du Maryland. L’individu est accusé d’avoir installé des logiciels espions sur des centaines d’ordinateurs d’un important centre hospitalier universitaire. Pendant une décennie, il aurait ainsi enregistré des vidéos du personnel et intercepté des données sensibles. Une action collective a été intentée, alléguant la négligence de l’hôpital.

Enfin, sur le plan politique, le président Donald Trump a limogé le général Timothy Haugh, qui dirigeait l’U.S. Cyber Command et la NSA. Cette décision, qui intervient un peu plus d’un an après le début de son mandat, suscite des inquiétudes quant à son impact sur la sécurité nationale. Plusieurs autres hauts responsables ont également été démis de leurs fonctions.

Les actus cybersécurité de la semaine

