Attention aux arnaques aux autorisations de voyage ESTA/ETA

Voyageurs, prudence ! L’OFCS alerte sur la hausse des arnaques aux autorisations de voyage (ESTA/ETA).

Un voyage à l’étranger se prépare avec soin, et l’obtention des autorisations de voyage nécessaires est une étape cruciale. Malheureusement, cette étape est devenue une cible privilégiée pour les escrocs. L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) met en garde contre une recrudescence des offres frauduleuses liées aux demandes d’autorisations de voyage électroniques, telles que l’ESTA pour les États-Unis et l’ETA, désormais requise pour la Grande-Bretagne à partir du 2 avril 2025. Ces arnaques, qui profitent de la complexité des procédures et du manque de connaissance des voyageurs, peuvent entraîner des pertes financières et un risque accru de vol d’identité.

L’essor des arnaques aux autorisations de voyage électroniques

L’autorisation de voyage électronique, qu’il s’agisse de l’ESTA ou de l’ETA, est un document indispensable pour les voyageurs exemptés de visa se rendant dans certains pays. Cette formalité, conçue pour faciliter les voyages, est devenue une aubaine pour les cybercriminels. Ces derniers créent des sites web imitant les sites officiels, proposant leurs « services » à des prix surfaits. L’OFCS a constaté que de nombreux prestataires privés offrent une « aide » pour ces demandes, sans apporter de réel avantage et en exposant les voyageurs à des risques considérables.

Le mode opératoire de ces escroqueries est bien rodé. Les fraudeurs exploitent la méconnaissance des voyageurs quant aux procédures officielles et aux coûts réels. Ils positionnent leurs faux sites en tête des résultats de recherche, souvent via des liens sponsorisés, ce qui leur confère une apparence de légitimité. Une victime, cherchant à remplir un formulaire ESTA pour les États-Unis, a ainsi été dirigée vers un faux site .org arborant des emblèmes officiels du gouvernement américain, et s’est vu facturer 121 USD au lieu des 21 USD habituels.

Impacts et enjeux : Plus qu’une simple perte financière

Les conséquences de ces arnaques vont bien au-delà de la simple perte financière. Les voyageurs qui tombent dans le piège peuvent se retrouver avec des autorisations de voyage invalides. De plus, les données personnelles saisies sur ces faux sites, telles que les informations de passeport et les coordonnées bancaires, peuvent être utilisées à des fins de vol d’identité. L’OFCS souligne ce risque, mettant en garde contre l’utilisation potentielle des données personnelles à des fins malveillantes.

L’entrée en vigueur de l’obligation d’ETA pour la Grande-Bretagne à partir du 2 avril 2025, est une nouvelle opportunité pour les cybercriminels. L’OFCS anticipe déjà une augmentation des offres douteuses ciblant spécifiquement les voyageurs souhaitant se rendre au Royaume-Uni. Un signalement a déjà été reçu concernant un site web proposant une « aide » payante pour l’obtention de l’ETA, alors qu’il s’agit d’un site non officiel.

Face à cette menace croissante, il est crucial de redoubler de vigilance. L’OFCS recommande vivement aux voyageurs de suivre quelques règles simples pour se protéger :

Utiliser exclusivement les sites officiels des autorités compétentes pour effectuer les demandes d’autorisation de voyage.

pour effectuer les demandes d’autorisation de voyage. Être prudent face aux résultats de recherche , en se rappelant que les liens sponsorisés apparaissent souvent avant les sites officiels.

, en se rappelant que les liens sponsorisés apparaissent souvent avant les sites officiels. En cas de doute , contacter directement l’ambassade ou le consulat du pays concerné pour obtenir des informations fiables.

, contacter directement l’ambassade ou le consulat du pays concerné pour obtenir des informations fiables. Se renseigner à l’avance sur les frais officiels pour l’autorisation de voyage et se méfier des offres proposant des tarifs anormalement élevés.

En suivant ces conseils, les voyageurs peuvent réduire considérablement le risque de tomber dans le piège des arnaques aux autorisations de voyage électroniques.

