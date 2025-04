Les vulnérabilités à suivre (7 avr 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été découvertes et exploitées cette semaine. La plus critique, une vulnérabilité affectant Ivanti Connect Secure, identifiée sous la référence CVE-2025-22457, fait actuellement l’objet d’une exploitation active. Cette faille, notée 9,0 sur l’échelle CVSS, repose sur un dépassement de tampon dans la pile. Elle permet l’exécution de code arbitraire à distance et a été exploitée pour déployer deux malwares différents. Ivanti a publié un correctif.

Dans le même registre des vulnérabilités activement exploitées, le logiciel de transfert de fichiers CrushFTP est ciblé par des attaques exploitant une faille critique de contournement de l’authentification. Les attaquants utilisent un code démonstratif accessible publiquement, ce qui accroît le risque de compromission, en particulier pour les instances non corrigées. La vulnérabilité permet un accès non autorisé aux interfaces de gestion du serveur.

Autre alerte majeure : la découverte d’une vulnérabilité RCE de gravité maximale dans Apache Parquet, une bibliothèque largement utilisée pour le traitement de données. Toutes les versions jusqu’à la 1.15.0 sont concernées. Cette faille ouvre la voie à l’exécution de code arbitraire à distance, ce qui pourrait être exploité dans des chaînes d’approvisionnement intégrant ce composant.

Sur le plan des attaques par chaîne d’approvisionnement, un incident lié à l’outil open-source SpotBugs a permis de mieux comprendre l’origine d’une attaque ayant visé plusieurs projets GitHub, dont des workflows liés à Coinbase. Les attaquants ont compromis un Personal Access Token utilisé dans les actions GitHub de SpotBugs.

Enfin, une faille dans l’API de la fonctionnalité Call Filter de Verizon a permis à des utilisateurs d’accéder aux historiques d’appels entrants d’autres abonnés. L’API concernée ne vérifiait pas correctement l’identité des utilisateurs, exposant ainsi des données sensibles via des requêtes non authentifiées. Cette vulnérabilité a été maintenant corrigée.

Les vulnérabilités de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée: