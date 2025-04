Google passe à l’offensive avec Sec-Gemini v1, son IA défensive

Google dévoile Sec-Gemini v1, une IA spécialisée en cybersécurité, promettant une analyse avancée des menaces et une aide concrète aux défenseurs.

Face à la complexité croissante des cybermenaces, la riposte s’organise. Google a dévoilé Sec-Gemini v1, une intelligence artificielle (IA) expérimentale conçue pour renforcer la cybersécurité. Cette initiative offre aux défenseurs de nouveaux outils pour anticiper et contrer les menaces.

Sec-Gemini v1 : Un allié puissant pour la cyberdéfense

Sec-Gemini v1 est conçu pour aider les professionnels de la cybersécurité à faire face à la complexité grandissante des menaces. Elie Burzstein et Marianna Tishchenko, de l’équipe Sec-Gemini, soulignent que les défenseurs doivent se prémunir contre toutes les attaques possibles, tandis que les attaquants n’ont besoin d’exploiter qu’une seule vulnérabilité. Cette asymétrie fondamentale rend le travail des équipes de sécurité long et complexe. Sec-Gemini v1 vise à rétablir un équilibre en « multipliant » l’efficacité des opérations de cybersécurité grâce à l’IA.

Basé sur le modèle Gemini de Google, Sec-Gemini v1 intègre une connaissance de la cybersécurité quasi temps réel avec des capacités de raisonnement avancées. Il s’appuie sur de vastes sources de données, notamment Google Threat Intelligence (GTI), la base de données Open Source Vulnerabilities (OSV) et Mandiant Threat Intelligence. Cette intégration lui permet d’atteindre des performances supérieures dans des domaines cruciaux tels que l’analyse des causes profondes d’incidents, l’analyse des menaces et l’évaluation de l’impact des vulnérabilités.

Les performances de Sec-Gemini v1 ont été évaluées à l’aide de benchmarks reconnus. Il a surpassé ses concurrents d’au moins 11 % sur le benchmark CTI-MCQ, une mesure importante de l’intelligence des menaces en cybersécurité. De même, il a obtenu des résultats supérieurs d’au moins 10,5 % sur le benchmark CTI-Root Cause Mapping (CTI-RCM), qui évalue la capacité d’un modèle à interpréter les descriptions de vulnérabilités, à identifier leurs causes profondes et à les classer selon la taxonomie Common Weakness Enumeration (CWE). Ces résultats démontrent la capacité de Sec-Gemini v1 à comprendre les nuances des vulnérabilités et à fournir des analyses précises.

Un impact concret et une collaboration essentielle

Un exemple concret illustre la valeur pratique de Sec-Gemini v1. Interrogé sur « Salt Typhoon », un acteur de menace connu, le modèle a non seulement correctement identifié cet acteur (ce que tous les modèles d’IA ne font pas), mais a également fourni une description détaillée enrichie par les données de Mandiant Threat Intelligence. De plus, Sec-Gemini v1 a analysé les vulnérabilités liées à Salt Typhoon, en exploitant les données d’OSV et en les contextualisant avec les informations sur les acteurs de menace. Cette profondeur d’analyse promet d’aider les analystes en cybersécurité à évaluer les risques et à répondre aux menaces plus efficacement.

Google insiste sur l’importance de la collaboration pour faire progresser la cybersécurité basée sur l’IA. Pour encourager cette collaboration, Sec-Gemini v1 sera mis gratuitement à la disposition d’organisations, d’institutions, de professionnels et d’ONG sélectionnés à des fins de recherche. Les parties intéressées peuvent demander un accès anticipé via un formulaire fourni par Google.

Avec Sec-Gemini v1, Google souhaite se positionner à l’avant-garde de la cybersécurité basée sur l’IA, et où les défenseurs seront mieux équipés pour contrer les attaques. Alors que les cybermenaces continuent d’évoluer, des outils comme celui-ci pourraient s’avérer déterminants pour rééquilibrer les forces.

Pour en savoir plus

