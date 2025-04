Le top 5 des actus cybersécurité (16 avr 2025)

Voici la sélection du top 5 des actualités cybersécurité retenues cette semaine.

Une faille de type spoofing dans WhatsApp pour Windows a récemment été corrigée, mettant en lumière une vulnérabilité critique pouvant mener à l’exécution de code à distance. Identifiée sous le code CVE-2025-30401, cette faille permettait à un attaquant de tromper l’utilisateur en lui faisant ouvrir un fichier malveillant maquillé, par exemple, en image inoffensive. Le fichier était en réalité conçu pour exécuter du code arbitraire sur le système de la victime.

La scène du ransomware a connu un rebondissement inattendu avec l’attaque du site de fuite du groupe Everest. Le site, utilisé pour publier les données exfiltrées lors des attaques, a été compromis et mis hors ligne par un acteur inconnu. Ce type de contre-offensive, bien que rare, souligne les tensions croissantes dans l’écosystème cybercriminel et pourrait marquer une nouvelle dynamique dans les affrontements entre groupes rivaux ou entre défenseurs et attaquants.

Du côté de la géopolitique numérique, un événement étonnant s’est produit : la Chine a implicitement reconnu une opération de piratage sur les infrastructures critiques américaines. Une reconnaissance inhabituelle qui intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les deux puissances. Cette admission voilée laisse penser à une tentative de signal stratégique, ou à une démonstration de force, illustrant l’évolution des rapports de force dans le cyberespace.

Aux États-Unis, l’administration Trump a annoncé la fin des poursuites judiciaires contre les fraudes en cryptomonnaies. Le ministère de la Justice a été sommé d’abandonner les enquêtes en cours jugées incompatibles avec la nouvelle orientation politique, marquant un virage radical vers une déréglementation du secteur.

Enfin, l’affaire Nate soulève de sérieuses questions sur l’usage abusif du terme « IA » dans les services numériques. Le fondateur de l’application Nate, censée automatiser les achats en ligne grâce à l’intelligence artificielle, est poursuivi pour fraude. En réalité, les opérations étaient réalisées par des employés de centres d’appels humains, contredisant les promesses technologiques avancées. Ce cas rappelle l’importance d’un encadrement éthique et transparent des usages de l’IA.

