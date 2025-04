Les actus cybersécurité de la Suisse (16 avr 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs événements touchant directement à la cybersécurité et à la souveraineté numérique en Suisse. L’un des sujets les plus sensibles concerne la publication en ligne de données personnelles de hauts responsables suisses, dont des membres du Conseil fédéral, le chef de l’armée et la directrice de Fedpol. Leurs numéros de téléphone et adresses email ont été trouvés via des recherches simples, parfois à partir de leurs profils LinkedIn. L’Office fédéral de la cybersécurité a minimisé la gravité de la fuite, estimant que les canaux sécurisés suffisent pour les communications sensibles. Toutefois, des experts mettent en garde contre les risques d’interception par des services étrangers.

Sur le plan législatif, la Suisse pourrait revoter sur l’identité électronique. Un référendum a réuni plus de 60 000 signatures contre le projet d’e-ID soutenu par la Confédération. Les opposants redoutent un modèle contrôlé par l’État, malgré les tentatives d’amélioration du dispositif depuis l’échec du projet précédent.

Dans le même esprit de tensions entre innovation numérique et respect des libertés, le fournisseur Proton a menacé de quitter la Suisse. En cause : une réforme des lois sur la surveillance, jugée plus intrusive que les normes américaines. Proton redoute une obligation de collaboration accrue avec les autorités, compromettant le chiffrement de bout en bout, pilier de son modèle de confidentialité.

Le choix du canton de Bâle-Ville d’adopter Microsoft 365 pour son administration a également suscité de vives critiques. La préposée cantonale à la protection des données y voit un recul de la souveraineté numérique et un risque accru pour les droits fondamentaux. Le débat relance la question de la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers dans le secteur public.

Sur le plan opérationnel, plusieurs incidents ont mis en évidence les fragilités des infrastructures IT. Une panne dans le centre de données à Sion a partiellement paralysé les hôpitaux valaisans, causant notamment des retards dans les examens radiologiques. Le canton d’Argovie, de son côté, a intensifié ses audits IT en 2024. Les contrôles ont permis de détecter des risques importants et d’identifier des axes d’amélioration dans plusieurs services publics.

Côté gouvernance, la direction des services informatiques du canton de Bâle-Ville a été confiée à un binôme à partir de mai. Cette double direction vise à renforcer la gestion stratégique des infrastructures numériques à l’échelle cantonale.

Sur le terrain judiciaire, dix personnes ont été arrêtées en Suisse dans le cadre d’une vaste enquête internationale sur une plateforme de diffusion de contenus pédopornographiques. Cette opération illustre l’importance de la coopération transfrontalière et du renseignement numérique dans la lutte contre les crimes en ligne.

Du côté du secteur privé, le distributeur Brack.ch a démenti un piratage présumé évoqué sur un forum. Aucune donnée client n’aurait été compromise selon les vérifications internes.

Enfin, un accord a été trouvé entre Swisscom et treize communes de la région de Lucerne Ouest pour un déploiement massif de la fibre optique d’ici 2030. Ce projet vise une couverture quasi intégrale du territoire concerné, renforçant ainsi les capacités de connectivité pour les prochaines années.

Les actus suisses de la semaine

IT Basel-Stadt obtient une double direction A l’avenir, le département informatique cantonal de Bâle-Ville sera dirigé par une double direction. Selon le canton, le Conseil d’État a décidé de pourvoir le poste à Diana Rosenthal et Philippe Hehn. À partir du 1er mai 2025, ils formeront conjointement le département IT BS… Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Conseil fédéral: des données privées exposées en ligne Publié7. avril 2025, 10:38SécuritéLes numéros de conseillers fédéraux accessibles en trois clicsUne simple recherche sur internet permet de trouver les données personnelles de certains conseillers fédéraux et responsables de la sécurité de haut rang.Elisabeth Baume-Schneider et Ignazio Cassis voient leurs… Lire la suite sur 20min.ch

Bâle-Ville mise sur Microsoft 365 et s’attire des critiques Le canton de Bâle-Ville souhaite lui aussi introduire les services cloud de Microsoft dans son administration. La Préposée cantonale à la protection des données regrette cette décision. Elle y voit une menace pour les droits fondamentaux… Lire la suite sur News

Une panne informatique paralyse (partiellement) les hôpitaux valaisans Le samedi 5 avril 2025, divers appareils techniques du groupe hospitalier valaisan Spital Wallis sont tombés en panne pendant plusieurs heures. C’est ce que rapporte le « Walliser Bote » (paywall). La cause de la perturbation est une panne dans le centre de données central de Sion. Comme le rapporte le journal… Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

L’Autorité de contrôle des finances d’Argovie critique la sécurité informatique L’autorité de contrôle des finances du canton d’Argovie a intensifié ses audits informatiques l’année dernière. « Jamais auparavant nous n’avons réalisé autant d’audits liés à l’informatique », écrit Karin Eugster, responsable du contrôle financier, dans l’avant-propos du rapport annuel 2024. Ce sont des tâches chronophages et exigeantes, « mais elles permettent… Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

