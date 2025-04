Des passages piétons hackés pour diffuser de fausses voix de Bezos, Musk et Zuckerberg

Dans plusieurs villes des États-Unis, des passages piétons ont été piratés pour diffuser des messages absurdes imitant les voix de célèbres patrons de la tech.

Imaginez traverser la rue et entendre Jeff Bezos, Elon Musk ou Mark Zuckerberg vous parler depuis un simple bouton piéton. Au cours des deux dernières semaines, c’est une étrange réalité à Seattle et en Californie, où plusieurs dispositifs audio de passages piétons ont été détournés. Une initiative satirique, mais qui soulève de sérieux enjeux de cybersécurité et de sûreté publique.

Une opération de « piratage audio » dans les rues de Seattle et de la Silicon Valley

À Seattle, les boutons piétons audio ont été piratés pour diffuser une imitation de la voix de Jeff Bezos. Le message, créé avec l’aide d’une intelligence artificielle, tourne en dérision les débats sur la fiscalité des riches : « Veuillez ne pas taxer les riches, sinon tous les milliardaires partiront pour la Floride » ironise la voix synthétique. D’après GeekWire, ces modifications ont été signalées à des intersections stratégiques proches du siège d’Amazon.

Le Seattle Department of Transportation (SDOT) a réagi rapidement en soulignant que les boutons audio sont essentiels pour la mobilité des personnes aveugles ou malvoyantes. Leur altération constitue donc un risque direct pour la sécurité. L’agence travaille avec ses prestataires pour renforcer les mesures de sécurité et éviter de futures intrusions.

Pendant ce temps, en Californie, la Silicon Valley était frappée par un scénario similaire. À Palo Alto, des dizaines de feux piétons ont été affectés. Cette fois, les voix artificielles d’Elon Musk, Mark Zuckerberg, et même de Donald Trump, proposaient des messages absurdes, relayés sur les réseaux sociaux. The Verge a confirmé qu’à Palo Alto, douze carrefours étaient concernés.

Un piratage entre satire, art de rue et cyberattaque

Si l’aspect humoristique est indéniable, ces piratages rappellent une réalité plus inquiétante : la vulnérabilité des dispositifs connectés dans nos infrastructures urbaines. Les signaux piratés ne remplaçaient pas totalement les instructions sécuritaires, mais s’y superposaient.

Les auteurs de ces piratages n’ont pas encore été identifiés. Cependant, sur Reddit, certains utilisateurs partagent des vidéos expliquant comment ces manipulations auraient pu être réalisées. Bien que ces contenus ne promeuvent pas explicitement le « hacktivisme », ils soulignent combien certaines infrastructures basiques peuvent être détournées à moindres frais.

Quelles leçons tirer pour la cybersécurité urbaine ?

Ce type d’événement rappelle l’importance de renforcer la cybersécurité des équipements connectés en ville. Beaucoup de dispositifs « smart city » reposent sur des architectures vieillissantes ou insuffisamment protégées.

Le Seattle Department of Transportation travaille désormais avec ses fournisseurs pour « explorer des mesures de sécurité renforcées ». En particulier, l’authentification forte, le chiffrement des communications, ou encore une segmentation réseau plus stricte pourraient être envisagés pour éviter ce type de détournements.

Pour les professionnels de la cybersécurité, cet incident rappelle l’importance de considérer les infrastructures physiques comme des cibles potentielles. La sécurité des « OT » (Operational Technologies) n’est plus un domaine à part : elle doit être pleinement intégrée aux stratégies de défense cyber.

Pour en savoir plus

