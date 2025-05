Les dernières actus des cybercriminels (2 mai 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Le FBI a annoncé une prime de 10 millions de dollars pour toute information permettant d’identifier les membres de Salt Typhoon, un groupe de cyberespionnage opérant pour le compte de la Chine. Ce collectif est accusé d’avoir compromis des réseaux télécoms américains dans le but de collecter des données sensibles stratégiques, notamment pour éventuellement soutenir des opérations militaires futures. Le FBI souligne l’ampleur et la portée de cette campagne d’intrusions, appelant à la collaboration du public pour démanteler cette menace.

Parallèlement, le secteur de la cybersécurité a été secoué par l’inculpation du PDG de Veritaco. Il est accusé d’avoir installé un malware sur des ordinateurs de l’hôpital St. Anthony à Oklahoma City. Les faits remontent à août 2024, lorsqu’une tentative d’accès non autorisée a été filmée par des caméras de sécurité. Le malware installé était destiné à capturer des captures d’écran à intervalles réguliers. Heureusement, aucune donnée patient n’a été compromise grâce à la réactivité des équipes informatiques.

En Australie, un homme a été arrêté pour avoir piraté JusticeLink, le plus grand système de dépôt judiciaire en ligne du pays. Plus de 9 000 documents sensibles ont été téléchargés illégalement. Toutefois, les autorités assurent qu’aucune donnée personnelle n’aurait été compromise. Ce système est utilisé chaque année pour traiter des centaines de milliers de dossiers judiciaires.

Dans un autre registre, huit personnes ont été interpellées à Hong Kong pour avoir exploité la technologie des deepfakes afin d’ouvrir frauduleusement des comptes bancaires. Le stratagème consistait à modifier des cartes d’identité perdues en y intégrant les traits des fraudeurs. Au total, 44 demandes d’ouverture de comptes ont été soumises, dont 30 acceptées. Les comptes étaient ensuite utilisés pour obtenir des prêts, effectuer des transactions par carte bancaire et blanchir des millions de dollars hongkongais.

Enfin, le FBI a publié son rapport annuel sur la cybercriminalité pour 2024, faisant état de pertes dépassant 16,6 milliards de dollars. Les fraudes en ligne restent le principal vecteur de ces pertes, mais la menace des ransomwares ne cesse de croître. Des groupes utilisant des variantes telles qu’Akira, LockBit, RansomHub, FOG et Play ciblent de plus en plus les infrastructures critiques. Le rapport souligne également une augmentation de 9% des incidents de cybercriminalité par rapport à 2023, avec une vulnérabilité accrue des personnes âgées, particulièrement exposées à des arnaques en ligne.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

(Re)découvrez la semaine passée:

