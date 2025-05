Mieux contrôler ses données : le protocole OTrace du MIT ouvre la voie

Afin d’améliorer la confiance dans l’écosystème bancaire ouvert, le protocole OTrace permet aux consommateurs de suivre l’utilisation et le partage des données, même (et surtout) au-delà des frontières organisationnelles. La traçabilité permettra une détection fiable et évolutive des utilisations abusives des données, ce qui permettra d’améliorer les processus internes et d’améliorer l’efficacité des interventions des autorités de contrôle en cas de besoin.