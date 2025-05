Les vulnérabilités à suivre (5 mai 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

La semaine passée a été marquée par plusieurs alertes concernant des vulnérabilités activement exploitées.

Google a révélé que 97 vulnérabilités zero-day ont été exploitées depuis le début de l’année 2024, dont plus de la moitié dans le cadre d’attaques liées à des logiciels espions. Ce volume inhabituellement élevé souligne une intensification des efforts de certains acteurs pour cibler des systèmes encore non patchés, souvent via des chaînes complexes de compromission. Ces attaques ont majoritairement visé des plateformes mobiles, avec une préférence marquée pour les systèmes Android, mais des campagnes ont aussi touché Windows et iOS.

Dans l’écosystème Apple, une série de failles critiques surnommées « AirBorne » a été découverte dans le protocole AirPlay et son SDK. Exploitables sans interaction de l’utilisateur, ces vulnérabilités permettent à un attaquant de prendre le contrôle d’un appareil via une attaque zero-click, ouvrant potentiellement la voie à une exécution de code à distance.

Du côté des infrastructures critiques, plus de 1 200 serveurs SAP NetWeaver accessibles depuis Internet présentent une vulnérabilité critique non authentifiée permettant l’upload de fichiers arbitraires. Cette faille, d’un niveau de sévérité maximum, est activement exploitée. Elle pourrait permettre à des attaquants de compromettre totalement les systèmes ciblés. SAP avait publié un correctif dès 2022, ce qui indique un problème persistant de non-application des correctifs dans certaines organisations, malgré les alertes répétées.

En Allemagne, la Gematik a dû réagir en urgence après que le Chaos Computer Club (CCC) a identifié une nouvelle vulnérabilité dans l’application de dossier patient électronique (ePA). À peine lancée, cette solution a déjà dû faire l’objet d’une « Sofortmaßnahme » pour corriger une faille qui aurait pu permettre à des utilisateurs non autorisés d’accéder à des données sensibles.

Enfin, Coinbase a corrigé une erreur dans ses journaux d’activité qui provoquait de fausses alertes de connexion, laissant croire à ses utilisateurs que leur compte avait été compromis.

