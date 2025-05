Les dernières cyberattaques (6 mai 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une série d’attaques par ransomware, ciblant des organisations et des entreprises de grande envergure dans le monde entier.

Le groupe Rhysida a ainsi revendiqué une intrusion dans Gob.pe, la plateforme numérique unique de l’État péruvien, exfiltrant des documents sensibles et exigeant une rançon en bitcoins. Parallèlement, Hitachi Vantara a dû mettre hors ligne plusieurs serveurs après une attaque par le ransomware Akira, tandis que la société logistique japonaise Kintetsu World Express confirmait un incident similaire perturbant ses opérations.

Au Royaume-Uni, Marks & Spencer a vu son activité fortement affectée par une attaque attribuée à Scattered Spider, forçant même une partie de son personnel logistique à rester chez lui. Harrods et la chaîne Co-op ont également été visés dans un contexte de recrudescence des offensives contre les distributeurs britanniques.

En Amérique du Nord, Nova Scotia Power et sa maison-mère Emera ont reconnu un incident ayant compromis leurs systèmes IT, sans impact sur la distribution d’électricité. De son côté, Swiss Post Cargo a subi une attaque en Allemagne, affectant environ 1600 clients et soulignant la vulnérabilité des chaînes logistiques transfrontalières.

Les cyberattaques étatiques ont également fait la une. En France, les autorités ont attribué à APT28, groupe lié au renseignement militaire russe, une série de douze attaques ciblant des entités françaises sur les quatre dernières années.

En parallèle, l’Iran a identifié une campagne d’espionnage menée par un acteur soutenu par l’État, exploitant des failles VPN pour maintenir une présence furtive dans les infrastructures critiques d’un pays du Moyen-Orient pendant près de deux ans. Téhéran a par ailleurs annoncé avoir récemment déjoué une cyberattaque d’envergure contre ses infrastructures. La Chine a, de son côté, accusé les services américains d’avoir ciblé un de ses fournisseurs de cryptographie les plus avancés.

Sur le front des campagnes de compromission, une attaque sophistiquée sur la chaîne d’approvisionnement a affecté entre 500 et 1000 boutiques en ligne utilisant Magento, via des extensions piégées. Une autre opération de grande ampleur a visé les utilisateurs de WooCommerce sur WordPress, diffusant de fausses alertes de sécurité contenant des malwares dissimulés dans des plugins frauduleux.

Les activités d’espionnage technique ne sont pas en reste. Une campagne menée par un groupe affilié à la Chine, TheWizards, exploite le protocole IPv6 et la méthode SLAAC spoofing pour rediriger les mises à jour logicielles et implanter une porte dérobée modulaire nommée WizardNet. Cette opération utilise un outil sur mesure baptisé Spellbinder pour maintenir une présence furtive et durable sur les systèmes visés.

Côté réponse et défense, le FBI a publié une liste de plus de 42’000 domaines liés à LabHost, l’une des plus importantes plateformes de phishing-as-a-service démantelées à ce jour. Enfin, Cloudflare a annoncé avoir atténué un nombre record d’attaques DDoS, avec une augmentation de 358 % sur un an, signe de la pression croissante sur les infrastructures numériques mondiales.

Les cyberattaques de la semaine

